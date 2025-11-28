Spotovi koji su koštali čitavo bogatstvo: Ova dva pjevača drže rekord

Poznato je da pjevači za snimanje novih pjesama i njihovih spotova često izdvajaju velike iznose, a vrhunski producirane ekranizacije mogu koštati i po nekoliko desetina hiljada eura, piše Grand.

Oni koji imaju mnogo nastupa i visoke honorare lakše se odlučuju da investiraju u spot koji će ostaviti snažan utisak na publiku i postati njihov zaštitni znak.

Jedan od takvih primjera je i jedna od najpopularnijih pjevačica domaće scene, Aleksandra Prijović, za koju se špekuliše da je za ekranizaciju pjesme “Zvuk tišine“, po kojoj nosi ime cijeli album, izdvojila oko 40.000 eura.

Međutim, kada je riječ o rekordima u ulaganju u muzičke spotove, prednjače Dragana Mirković i Saša Kovačević, poznati po tome da ne štede na vrhunskoj produkciji.

Dragana Mirković je još tokom devedesetih postavila standard koji se zadržao do danas, kada je za ekranizaciju pjesme “Za mene si ti“ potrošila nevjerovatnih 90.000 eura – iznos koji je u to vrijeme bio gotovo nezamisliv.

Sa druge strane, Saša Kovačević drži rekord u savremenoj produkciji.

Njegov spot za pjesmu "Prevarena" koji je sniman na više lokacija i uz filmsku ekipu, koštao je oko 100 hiljada eura, čime je postao jedan od najskupljih muzičkih spotova ikada snimljenih na ovim prostorima.