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BARBARA BOBAK

Pjevačica zarobljena na aerodromu: "Ne znamo šta se dešava"

Nikome nije jasno o čemu se radi, jer ljudi imaju sve dozvole i apsolutno su papirološki čisti i ispravni, naveo je izvor

Barbara Bobak - Avaz
Barbara Bobak - Avaz
Barbara Bobak - Avaz
Barbara Bobak - Avaz
Barbara Bobak - Avaz
E. A. / Telegraf

29.11.2025

Barbara Bobak zarobljena je sa bendom i kolegom Slobom Radanovićem na aerodromu od 8:30 sati jutros, prenosi Telegraf.

Kako se saznaje, ona je zajedno s kolegama zadržana na pasoškoj kontroli, nakon čega su ih jednog po jednog uvodili u posebnu prostoriju u kojoj su ih ispitivali.

- Nikome nije jasno o čemu se radi, jer ljudi imaju sve dozvole i apsolutno su papirološki čisti i ispravni. Barbara je odavno trebala biti na tonskoj probi, jer je koncert rasprodan i večeras su trebali pjevati pred više od 1.000 ljudi. Još uvijek nisu dobili nikakvo objašnjenje - rekao je izvor.

- Odvedeni su u neku posebnu prostoriju gdje čekaju da im neko objasni šta se dešava. Svi papiri su im uredni, sve ide regularno preko firme, i ne zna se koje bi objašnjenje moglo biti za ovo cjelodnevno zadržavanje - dodaje sagovornik.

Mediji su pozvali Barbaru, koja je kratko poručila da će se javiti kada im bude objašnjeno šta se zapravo dešava.

- Ne mogu ništa reći, jer ništa ni ne znamo. Nadam se da ćemo uskoro dobiti racionalno objašnjenje - poručila je Barbara.

# BARABARA BOBAK
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