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DVORANA MEJDAN

Sve je spremno za koncert Mirze Selimovića u Tuzli

Selimović je ranije poručio da koncert u rodnom gradu za njega ima posebnu težinu

Sve je spremno za koncert - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. Bešić

29.11.2025

Dvorana Mejdan u Tuzli se puni uoči večerašnjeg velikog solističkog koncerta Mirze Selimovića. Popularni pjevač vraća se na scenu na kojoj je kao dječak pratio svoje prve muzičke uzore, a večeras pred publiku dolazi kao jedna od najprepoznatljivijih regionalnih zvijezda.


Selimović je ranije poručio da koncert u rodnom gradu za njega ima posebnu težinu, naglašavajući da je Tuzla mjesto u kojem je započeo svoj muzički put. 

Organizatori najavljuju vrhunsku produkciju i potpuno novi vizuelni ambijent u Mejdanu, te očekuju prepune tribine i emotivnu atmosferu.

# MIRZA SELIMOVIĆ
# TUZLA
# KONCERT
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