Sve je spremno za koncert Mirze Selimovića u Tuzli

Dvorana Mejdan u Tuzli se puni uoči večerašnjeg velikog solističkog koncerta Mirze Selimovića. Popularni pjevač vraća se na scenu na kojoj je kao dječak pratio svoje prve muzičke uzore, a večeras pred publiku dolazi kao jedna od najprepoznatljivijih regionalnih zvijezda.

Selimović je ranije poručio da koncert u rodnom gradu za njega ima posebnu težinu, naglašavajući da je Tuzla mjesto u kojem je započeo svoj muzički put.

Organizatori najavljuju vrhunsku produkciju i potpuno novi vizuelni ambijent u Mejdanu, te očekuju prepune tribine i emotivnu atmosferu.