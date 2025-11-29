Mirza Selimović raspjevao Mejdan: Publika od prvih taktova pjeva s njim

U tuzlanskom Mejdanu večeras je počeo dugo najavljivani solistički koncert Mirze Selimovića, koji se na ovu dvoranu vraća s posebnim emocijama.

Upravo je ovdje, kao dječak, pratio svoje prve muzičke uzore, a večeras na istu scenu izlazi kao jedna od najprepoznatljivijih regionalnih zvijezda.

Od prvih taktova publika je reagovala s oduševljenjem, dočekujući Mirzu gromoglasnim aplauzom i pjevajući zajedno s njim. Atmosfera je od samog početka ispunjena pozitivnom energijom, a Mejdan je ispunjen do posljednjeg mjesta.