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KONCERT U TUZLI

Mirza Selimović raspjevao Mejdan: Publika od prvih taktova pjeva s njim

Upravo je ovdje, kao dječak, pratio svoje prve muzičke uzore, a večeras na istu scenu izlazi kao jedna od najprepoznatljivijih regionalnih zvijezda

Mirza Selimović raspjevao Mejdan - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+3
A. Bešić

29.11.2025

U tuzlanskom Mejdanu večeras je počeo dugo najavljivani solistički koncert Mirze Selimovića, koji se na ovu dvoranu vraća s posebnim emocijama. 

Upravo je ovdje, kao dječak, pratio svoje prve muzičke uzore, a večeras na istu scenu izlazi kao jedna od najprepoznatljivijih regionalnih zvijezda.

Od prvih taktova publika je reagovala s oduševljenjem, dočekujući Mirzu gromoglasnim aplauzom i pjevajući zajedno s njim. Atmosfera je od samog početka ispunjena pozitivnom energijom, a Mejdan je ispunjen do posljednjeg mjesta.

# MIRZA SELIMOVIĆ
# TUZLA
# KONCERT
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