Mirza Selimović cjelokupan iznos večerašnjeg koncerta u Tuzli poklanja Domu za nezbrinutu djecu

Popularni pjevač Mirza Selimović večeras je u tuzlanskom Mejdanu održao dugo najavljivani solistički koncert, koji za njega ima poseban značaj.

Na istoj sceni, na kojoj je kao dječak pratio svoje prve muzičke uzore, Selimović večeras pred publiku izlazi kao jedna od najprepoznatljivijih regionalnih zvijezda.