Mirza Selimović cjelokupan iznos večerašnjeg koncerta u Tuzli poklanja Domu za nezbrinutu djecu

Popularni pjevač Mirza Selimović večeras je u tuzlanskom Mejdanu održao dugo najavljivani solistički koncert, koji za njega ima poseban značaj.
HUMANITARNI GEST
Popularni pjevač Mirza Selimović večeras je u tuzlanskom Mejdanu održao dugo najavljivani solistički koncert
Mirza Selimović. A. Bešić/Avaz
Popularni pjevač Mirza Selimović večeras je u tuzlanskom Mejdanu održao dugo najavljivani solistički koncert, koji za njega ima poseban značaj.
Na istoj sceni, na kojoj je kao dječak pratio svoje prve muzičke uzore, Selimović večeras pred publiku izlazi kao jedna od najprepoznatljivijih regionalnih zvijezda.
Posebno human gest pjevača privukao je pažnju – Mirza Selimović cjelokupan prihod od večerašnjeg koncerta odlučio je donirati Domu za nezbrinutu djecu.
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