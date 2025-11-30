Dino Merlin uživa u skijanju na Bjelašnici

Na Bjelašnici je zvanično otvorena skijaška sezona 2025/2026., a veliki broj posjetilaca odlučio je da provede prvi zimski vikend na ovoj popularnoj planini.

Među njima je i poznati bosanskohercegovački muzičar Dino Merlin, koji je uživao u spustu po snijegu i prelijepim zimskim pejzažima. Njegovo prisustvo dodatno je razveselilo skijaše i ljubitelje zimskih sportova koji su imali priliku vidjeti ga na stazi.

Organizatori skijaške sezone ističu da je Bjelašnica spremna za posjetioce, uz dobro pripremljene staze i sigurnosne mjere, a ljubitelji snijega mogu očekivati razne sadržaje i događaje tokom cijele sezone.