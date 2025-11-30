Pjevač pronađen mrtav u hotelskoj sobi: Noć prije smrti prekinuo nastup

Poznati pjevač Mirko Perković iz Livna, poznat kao Poki, preminuo je u Cirihu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj 29. novembra.

Prema informacijama koje prenosi Fenix-magazin, Perković je pronađen mrtav u hotelskoj sobi u nedjelju oko 11 sati. Tačne okolnosti smrti još uvijek nisu poznate.

Njegovi prijatelji naveli su da se Perković tokom večeri osjećao loše, zbog čega je nastup morao biti prekinut ranije. Pokušali su ga odvesti u bolnicu, ali je to odbio.

- Govorio je da mu treba samo malo odmora jer je dehidrirao - ispričali su njegovi prijatelji. Nakon što se povukao u hotelsku sobu, u jutarnjim satima pronađen je bez znakova života.