Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TUŽNA VIJEST

Pjevač pronađen mrtav u hotelskoj sobi: Noć prije smrti prekinuo nastup

Tačne okolnosti smrti još uvijek nisu poznate

Mirko Perković Poky. Instagram

M. Až.

30.11.2025

Poznati pjevač Mirko Perković iz Livna, poznat kao Poki, preminuo je u Cirihu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj 29. novembra.

Prema informacijama koje prenosi Fenix-magazin, Perković je pronađen mrtav u hotelskoj sobi u nedjelju oko 11 sati. Tačne okolnosti smrti još uvijek nisu poznate.

Njegovi prijatelji naveli su da se Perković tokom večeri osjećao loše, zbog čega je nastup morao biti prekinut ranije. Pokušali su ga odvesti u bolnicu, ali je to odbio.

- Govorio je da mu treba samo malo odmora jer je dehidrirao - ispričali su njegovi prijatelji. Nakon što se povukao u hotelsku sobu, u jutarnjim satima pronađen je bez znakova života.

# CIRIH
# PJEVAČ
# MIRKO PERKOVIĆ POKY
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.