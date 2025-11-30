Aca Lukas: "Pomoć od Dodika nisam tražio, on od mene jeste, žao mi je što je sada samo predsjednik jedne partije"

- Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio! On moju jeste, više puta, i dobio ju je! Meni je žao što je Mile danas samo predsjednik jedne partije. Ljude ne dijelim po nacionalnosti, vjeroispovijesti i boji kože, a najmanje od svega mojim fanovima koji dolaze da se slikaju sa mnom, ne tražim ličnu kartu da bih znao ko se kako zove. U ratnim strahotama nikada nisam učestvovao! U podjeli ljudi i država nikada nisam učestvovao jer volim sve ljude na svijetu! A u svakom kutku planete gdje sam pjevao, bio sam dostojan predstavnik svog naroda, a svih ostalih naroda na Balkanu - poručio je Lukas.