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Aca Lukas: "Pomoć od Dodika nisam tražio, on od mene jeste, žao mi je što je sada samo predsjednik jedne partije"

U podjeli ljudi i država nikada nisam učestvovao jer volim sve ljude na svijetu, rekao je

Aca Lukas i Milorad Dodik. Instagram/Pixsell

M. Až.

30.11.2025

Nakon što je Naser Orić objavio fotografiju na kojoj je u društvu srbijanskog pjevača Ace Lukasa, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Lukas više neće dobiti dozvolu za nastupe na području entiteta RS.

- Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini - kazao je Dodik.

Ubrzo nakon toga oglasio se i Lukas, koji je poručio da mu Dodikova podrška nikada nije bila potrebna.

Lukasov story. Instagram

- Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio! On moju jeste, više puta, i dobio ju je! Meni je žao što je Mile danas samo predsjednik jedne partije. Ljude ne dijelim po nacionalnosti, vjeroispovijesti i boji kože, a najmanje od svega mojim fanovima koji dolaze da se slikaju sa mnom, ne tražim ličnu kartu da bih znao ko se kako zove. U ratnim strahotama nikada nisam učestvovao! U podjeli ljudi i država nikada nisam učestvovao jer volim sve ljude na svijetu! A u svakom kutku planete gdje sam pjevao, bio sam dostojan predstavnik svog naroda, a svih ostalih naroda na Balkanu - poručio je Lukas.

# NASER ORIĆ
# ACA LUKAS
# MILORAD DODIK
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