Isplivale fotografije: Keba bio među prvima koji su dočekali Orića nakon povratka iz Haga

Nakon što je Aca Lukas dospio u centar pažnje zbog fotografije na kojoj je u društvu Nasera Orića, ponovo se otvorilo pitanje selektivnog pristupa javnosti prema poznatim ličnostima, piše Rikoset.rs.

Dok je regionalna zvijezda na meti kritika jer se fotografiše sa svim fanovima bez obzira na naciju, vjeru ili porijeklo, rijetki se prisjećaju da je folker Dragan Kojić Keba bio među prvima koji su dočekali Orića nakon povratka iz Haga.

Fotografija koja se velikom brzinom dijeli društvenim mrežama pokazuje Kebu i Orića kako poziraju zajedno na događaju organizovanom upravo povodom njegovog dolaska.

Podsjećamo, Aca Lukas se – nakon nastupa na kojem je pjevao – na insistiranje jednog od gostiju fotografisao sa njim.

Predsjednik jedne političke partije u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, zbog, kako je naveo, “skandalozne” fotografije, zatražio je otkazivanje Lukasovog nastupa na Jahorini.

- Za stolom su se smjenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - poručio je pjevač.

Iz Lukasovog tima dodaju da je fotografija nastala u potpuno neformalnoj atmosferi te da iza nje ne postoji nikakav politički ili drugi kontekst.