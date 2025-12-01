Aca Lukas o fotografiji s Naserom Orićem: Izvinjavam se svima koje sam povrijedio, nisam pitao s kim sjedim

Fotografija Ace Lukasa iz kafane, na kojoj sjedi u društvu Nasera Orića, izazvala je burne reakcije širom regiona. Povodom toga, folker se javno oglasio i uputio izvinjenje svima koje je povrijedio.

Lukas se prvo obratio političaru Miloradu Dodiku, koji je istakao da pjevač više nema kredibilitet da nastupa u Republici Srpskoj, zbog čega mu je otkazan i nastup na Jahorini.

- Dodik nema kredibilitet, a ne ja. Ja sam i dalje pjevač, a šta je on – napisao je Lukas na društvenim mrežama, dodajući:

- Da dodam još nešto, vrlo bitno. Ako sam kriv što sam sjeo za sto, jesam, i izvinjavam se svakome ako sam povrijedio bilo čije osjećanje, bilo nacionalno ili lično. Krivica je u tome što nisam pitao s kim sjedim, tu mi je bio jedan prijatelj kog poznajem od ranije. Sigurno ne bih sjeo da sam znao. A da li je to razlog da neko kaže da sam izgubio kredibilitet da nastupam u Republici Srpskoj, pored svega što sam učinio za te ljude? Nisam baš siguran, a isto tako nisam siguran da li je gospodinu Dodiku pametno da upotrebljava riječ kredibilitet i podsjeća ljude na svoj - rekao je Lukas.

Dodikova reakcija

Podsjećamo, Milorad Dodik je na društvenoj mreži X napisao da je Aca Lukas svojim fotografisanjem s Naserom Orićem povrijedio sve ljude u Republici Srpskoj: