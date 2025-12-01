Aca Lukas o fotografiji s Naserom Orićem: Izvinjavam se svima koje sam povrijedio, nisam pitao s kim sjedim

Fotografija Ace Lukasa iz kafane, na kojoj sjedi u društvu Nasera Orića, izazvala je burne reakcije širom regiona. Povodom toga, folker se javno oglasio i uputio izvinjenje svima koje je povrijedio.
Lukas se prvo obratio političaru Miloradu Dodiku, koji je istakao da pjevač više nema kredibilitet da nastupa u Republici Srpskoj, zbog čega mu je otkazan i nastup na Jahorini.
- Dodik nema kredibilitet, a ne ja. Ja sam i dalje pjevač, a šta je on – napisao je Lukas na društvenim mrežama, dodajući:
- Da dodam još nešto, vrlo bitno. Ako sam kriv što sam sjeo za sto, jesam, i izvinjavam se svakome ako sam povrijedio bilo čije osjećanje, bilo nacionalno ili lično. Krivica je u tome što nisam pitao s kim sjedim, tu mi je bio jedan prijatelj kog poznajem od ranije. Sigurno ne bih sjeo da sam znao. A da li je to razlog da neko kaže da sam izgubio kredibilitet da nastupam u Republici Srpskoj, pored svega što sam učinio za te ljude? Nisam baš siguran, a isto tako nisam siguran da li je gospodinu Dodiku pametno da upotrebljava riječ kredibilitet i podsjeća ljude na svoj - rekao je Lukas.
Dodikova reakcija
Podsjećamo, Milorad Dodik je na društvenoj mreži X napisao da je Aca Lukas svojim fotografisanjem s Naserom Orićem povrijedio sve ljude u Republici Srpskoj:
- Aca Lukas je duboko povrijedio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem. Zločini koje su Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom u Srebrenici i Bratuncu bili su monstruozni. Nakon ovog čina, Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u RS, posebno na otvaranju zimske sezone na Jahorini - naveo je Dodik.
Lukasov odgovor
Lukas je odgovorio Dodiku:
- Podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio. On je moju podršku više puta dobio. Žao mi je što je Mile danas samo predsjednik jedne partije. Ljude ne dijelim po nacionalnosti, vjeroispovijesti ili boji kože, a najmanje tražim ličnu kartu od mojih fanova koji dolaze da se slikaju sa mnom.
U ratnim strahotama nikada nisam učestvovao. U podjeli ljudi i država nikada nisam učestvovao jer volim sve ljude. Gdje god da sam pjevao, bio sam dostojanstveni predstavnik svog naroda, ali i svih ostalih naroda Balkana - napisao je Lukas na Instagramu.
Otkazivanje nastupa
Na Instagram profilu Olimpijskog centra "Jahorina" objavljeno je saopštenje da je koncert Ace Lukasa otkazan:
- Olimpijski centar 'Jahorina' obavještava javnost da će koncert Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u okviru Ski Opening događaja, biti otkazan. Kupljene karte važiće za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom. Razlog otkazivanja je fotografija na kojoj se Lukas nalazi u društvu Nasera Orića, koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču javnost će biti blagovremeno obaviještena, dok će svi ostali programi Ski Opening-a biti realizovani prema planu.