Kraljica Božića zarađuje basnoslovne iznose na jednoj pjesmi

Više od 30 godina dolaskom decembra jedan poznati glas počinje kroz brojne zvučnike pjevati da ne želi "puno za Božić" i da treba "samo jednu stvar".

Pogađate, radi se o "kraljici Božića", Maraja Keri (Mariah Carey) i njenom velikom hitu "All I Want For Christmas Is You". I svake godine ova pjesma donese Keri veliku sumu novca "ispod bora".

Iako su tačni iznosi poslovna tajna, Forbes i The Economist procijenili su kako Keri svake godine od tantijema za ovu pjesmu zaradi između 2,3 i 2,8 miliona eura. Billboard je procijenio da je samo u 2022. zaradila oko tri miliona eura od preuzimanja pjesme i streaminga.

Prema New York Postu, pjevačica je od 2021. došla do ukupne zarade od preko 60 miliona dolara otkako je pjesma izašla, a kako navodi Unilad, Keri zaradi čak 316 dolara po satu samo od pjesme, što je nevjerojatno obzirom da se radi o pjesmi koja se godišnje pušta svega nešto više od mjesec dana.