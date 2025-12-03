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HIT VEĆ 30 GODINA

Kraljica Božića zarađuje basnoslovne iznose na jednoj pjesmi

Mediji istražili koliko naplaćuje po satu slušanja

Maraja Keri. Apple TV

Dž. R.

3.12.2025

Više od 30 godina dolaskom decembra jedan poznati glas počinje kroz brojne zvučnike pjevati da ne želi "puno za Božić" i da treba "samo jednu stvar". 

Pogađate, radi se o "kraljici Božića", Maraja Keri (Mariah Carey) i njenom velikom hitu "All I Want For Christmas Is You". I svake godine ova pjesma donese Keri veliku sumu novca "ispod bora".

Iako su tačni iznosi poslovna tajna, Forbes i The Economist procijenili su kako Keri svake godine od tantijema za ovu pjesmu zaradi između 2,3 i 2,8 miliona eura. Billboard je procijenio da je samo u 2022. zaradila oko tri miliona eura od preuzimanja pjesme i streaminga.

Prema New York Postu, pjevačica je od 2021. došla do ukupne zarade od preko 60 miliona dolara otkako je pjesma izašla, a kako navodi Unilad, Keri zaradi čak 316 dolara po satu samo od pjesme, što je nevjerojatno obzirom da se radi o pjesmi koja se godišnje pušta svega nešto više od mjesec dana.

Sama pjevačica nedavno je otkrila za The Sun svoje planove za blagdane.

- Ići ćemo u Aspen, moje najdraže mjesto za slaviti Božić. Uvijek ima snijega, to je najbolje mjesto ikad - rekla je te pojasnila da s porodicom uvijek organizira svakakve aktivnosti među kojima je i vožnja saonicama. Ranije je za Billboard rekla kako nikada nije ni sanjala da će njezina pjesma postati baš takav hit.

- Ma kako sam mogla znati? To je bilo tako rano u mojoj karijeri i većina mladih glazbenika tada nisu radili božićne pjesme na početku karijere - poručila je. 

# PJESMA
# MARIAH CAREY
# HIT
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