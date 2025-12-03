Tuzlak sa zagrebačkom adresom Damir Majdančić predstavio singl "Logično", spot sniman u čarobnom Rovinju

Pjevač Damir Majdančić, Tuzlak koji već više od dvije decenije živi i radi u Zagrebu, objavio je novi singl „Logično“, na kojem je radio i Miloš Marić, autor brojnih hitova regionalnih muzičkih zvijezda.

Sve je zaokruženo odličnim videospotom snimljenim u čarobnom Rovinju, pod rediteljskom palicom Safeta Hadžimusića.

Autori teksta pjesme „Logično“ su Džina Poljić i Marić. Na pjesmi su svirali vrhunski muzičari: Boris Kapetan, Vladimir Kecman – Kec, Mihael Horvat – Miki, Josip Ćurak i Miloš Nikolić, koji je aranžman radio zajedno s Marićem.

- Okupio sam vrhunsku ekipu na ovom projektu, a konačan sud dat će oni koji su najvažniji – publika. Mi smo tu zbog njih i nadam se da će pjesma brzo pronaći svoj put do slušalaca. “Logično” nosi snažnu emotivnu poruku o ljubavi, ranjivosti i istini. Spot je sniman u čarobnom Rovinju, srcu Istre, gradu koji je kroz svoje ulice, obalu i zalaske sunca donio vizuelnu poeziju i emociju svake scene - kaže Majdančić.

Safet Hadžimusić, koji je radio spotove za Nenu Murića, Ninu Hrustemovića, Elvedinu Šehić, Amnu Keskin i mnoge druge, ističe da mu je posebno drago što je već na početku saradnje s Damirom realizovao spot koji će zasigurno privući pažnju.

- Rovinj je bio savršena kulisa za priču koja povezuje stvarnost i snove. Spojem klasične kinematografije i modernih AI vizualnih efekata kreirali smo atmosferu koja živi između realnog i filmskog – vizuelno putovanje kroz emociju. Ovaj projekat nastao je iz čiste strasti prema umjetnosti, muzici i filmu. Neizmjerna zahvalnost cijeloj ekipi na predanosti, profesionalizmu i srčanom radu na svakom kadru. Ines Nikolić, Faris Kruščica, Armis Bećirević, Najla Vilić, Azmira Smajlović i plesni klub “Lead2entertain” dali su ogroman doprinos da dobijemo vrhunski videozapis - govori Hadžimusić.

Damir Majdančić je još kao dječak pokazivao veliku ljubav prema muzici i pjevanju. Njegovo druženje s mikrofonom počelo je u osnovnoj školi, gdje je redovno nastupao na muzičkim manifestacijama i takmičenjima. Početkom 2000-ih iz Tuzle se preselio u Zagreb, gdje je nastavio graditi svoj muzički put.

Pjesma „Logično“ predstavlja novi iskorak u njegovoj karijeri, a u narednom periodu Majdančić planira objaviti još nekoliko novih kompozicija.

Pjesmu i spot “Logično” pogledajte u videu ispod.