Sastanak u Ženevi: Danas rasprava o učešću Izraela na Eurosongu

U Ženevi će danas biti održan sastanak Eurosonga na kojem će organizatori i zemlje učesnice raspravljati o tome da li bi Izraelu trebalo dozvoliti da nastavi učešće u takmičenju, usred velikih protesta zbog rata u Gazi i optužbi za nepoštene prakse glasanja.

Različiti stavovi

Zemlje poput Irske, Španije, Nizozemske i Slovenije su saopštile da će bojkotovati Eurosong ako Izrael učestvuje. Njemačka je naznačila da će se povući ako Izrael bude isključen.

Sastanak se održava nakon što su antiizraelski demonstranti pokušali poremetiti takmičenja i 2024. i 2025. godine zbog stradanja Palestinaca u Gazi.

Tokom ovogodišnjeg velikog finala u švicarskom Baselu dvije osobe su pokušale upasti na binu i baciti farbu na izraelskog takmičarku Juvalu Rafaelu (Yuvala Raphael). Članovi ekipe su ih zaustavili, a kasnije i uhapsili.

Rafael je na kraju osvojila drugo mjesto na takmičenju nakon uvjerljive pobjede u glasanju publike.

Međutim, rezultat je izazvao negativne reakcije drugih zemalja, koje su rekle da je izraelska vlada vještački ojačala njihov položaj širokom plaćenom reklamnom kampanjom, pozivajući ljude širom Evrope da glasaju za njihovu pjesmu.