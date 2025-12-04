Aca Lukas komentarisao Dodikovo pjevanje: "Nakon tog dueta sam se četiri dana oporavljao u tišini"

Nakon što se jučer sukobio sa direktorom Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljkom Elekom, Aca Lukas danas je uputio poruku predsjedniku SNSD-a, Miloradu Dodiku.
Lukas je, podsjećajući na zajednički nastup, ismijao pjevačke sposobnosti Milorada Dodika.
URNEBESNA PORUKA
Ovo što čujete na snimku… to je njegov izvorni glas, niko mu nije "zgazio na kurje oko", rekao je Lukas
Aca Lukas i Milorad Dodik. Instagram/Pixsell
Nakon što se jučer sukobio sa direktorom Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljkom Elekom, Aca Lukas danas je uputio poruku predsjedniku SNSD-a, Miloradu Dodiku.
Lukas je, podsjećajući na zajednički nastup, ismijao pjevačke sposobnosti Milorada Dodika.
- Mile, pustio si onog Leleka (Nedeljka Eleka op.a) na mene i dopustio mu da me vređa, a to je ružno. Ako želiš nekog poniziti, učini to na kulturan način, a ne da vrijeđaš.
Pošto si ti odobrio sve što je on rekao, jer on ništa ne radi bez tvog znanja, da te pitam nešto…
Kad smo pjevali zajedno na bini, nakon što si dobio izbore, kako ti je bilo pjevati sa narkomanom, drogiranim? Meni baš i nije bilo dobro. Nakon tog dueta sam se četiri dana oporavljao u tišini, morao sam u zatvorenoj sobi "izliječiti uši".
Ovo što čujete na snimku… to je njegov izvorni glas, niko mu nije 'zgazio na kurje oko'. Kako ti je bilo stajati pored jedne tako kompromitirane ličnosti i još osvojiti izbore? Da sam na tvom mjestu, poništio bih izbore.
Što se tiče onih gepeka koji se priviđaju ovom tvom Leleku, vjerovatno je to iz perioda kada mu nije po volji, pa je u tvom gepeku da ti bude pri ruci… Ja u gepek stavljam kofer, a ti Nedeljka - poručio je Dodiku Aca Lukas.
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