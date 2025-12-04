Aca Lukas komentarisao Dodikovo pjevanje: "Nakon tog dueta sam se četiri dana oporavljao u tišini"

Nakon što se jučer sukobio sa direktorom Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljkom Elekom, Aca Lukas danas je uputio poruku predsjedniku SNSD-a, Miloradu Dodiku.

Aca Lukas i Saša Mirković: Svi rade poslove s Naserom Orićem, druže se, pola Srbije i RS se slika s njim!

Aca Lukas i Saša Mirković: Svi rade poslove s Naserom Orićem, druže se, pola Srbije i RS se slika s njim!

- Mile, pustio si onog Leleka (Nedeljka Eleka op.a) na mene i dopustio mu da me vređa, a to je ružno. Ako želiš nekog poniziti, učini to na kulturan način, a ne da vrijeđaš.

Pošto si ti odobrio sve što je on rekao, jer on ništa ne radi bez tvog znanja, da te pitam nešto…

Kad smo pjevali zajedno na bini, nakon što si dobio izbore, kako ti je bilo pjevati sa narkomanom, drogiranim? Meni baš i nije bilo dobro. Nakon tog dueta sam se četiri dana oporavljao u tišini, morao sam u zatvorenoj sobi "izliječiti uši".