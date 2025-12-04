Nizozemska i Španija odustaju od učešća, Izraelu dozvoljeno da se takmiči na Eurosongu

Izrael će imati mogućnost da učestvuje na Eurosongu 2026. godine, nakon što članice Evropske radiodifuzne unije (European Broadcasting Union – EBU) nisu pristale da glasaju o njegovom učešću, saopćili su izvori iz dvije članice ove unije za Reuters.

Nizozemska i Španija odustaju od takmičenja.

Ova odluka donesena je tokom Generalne skupštine u Ženevi, gdje su emiteri razmotrili ažurirana pravila glasanja i razgovarali o zabrinutostima koje se odnose na učešće Izraela.

Glavna tema na Generalnoj skupštini bilo je pitanje učešća Izraela na Eurosongu, nakon protesta zbog genocida koji Izrael provodi u Palestini, kao i optužbi da je izraelska vlada utjecala na glasanje u prethodnim izdanjima takmičenja.

Većina članica EBU-a ocijenila je da nema potrebe za dodatnim glasanjem o ovom pitanju i da se Eurosong 2026. treba održati prema planu, uz primjenu dodatnih sigurnosnih mjera.

Španija i Nizozemska sljedeće godine bojkotovat će Eurosong jer je Izraelu omogućeno učešće. Iz nizozemske televizijske kuće Avrotros poručeno je da se učešće u trenutnim okolnostima ne podudara s vrijednostima koje zastupaju.

Španski emiter RTVE dodao je: „Upravni odbor RTVE-a se prošlog septembra usaglasio da će se Španija povući s Eurosonga ukoliko Izrael bude njegov dio.“