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MUZIČKO TAKMIČENJE

Zbog učešća Izraela na Eurosongu, Slovenija i Irska se povlače: "Ovo je neprihvatljivo"

Slovenija sigurno neće učestvovati. Španci, Nizozemci i Irci također sigurno neće učestvovati, izjavila je za TV Slovenija Natalija Gorščak

Učestvovanje na Eurosongu. Platforma X

A. O.

4.12.2025

Slovenija i Irska pridružile su se državama koje naredne godine neće učestvovati na Eurosongu, nakon što je Izraelu dopušteno učešće na ovom muzičkom takmičenju.

RTV Slovenija je, zajedno sa Španijom, Crnom Gorom, Nizozemskom, Turskom, Alžirom i Islandom, zatražila tajno glasanje o učešću Izraela na Eurosongu, no takvo glasanje nije održano.

Na sjednici Generalne skupštine Evropske radiodifuzne unije (European Broadcasting Union – EBU) u Ženevi nije se glasalo direktno o učešću Izraela, nego o tome treba li se Eurosong održati prema trenutno planiranom scenariju. Izglasan je prijedlog prema kojem Izrael ostaje dio takmičenja.

- Slovenija sigurno neće učestvovati. Španci, Nizozemci i Irci također sigurno neće učestvovati - izjavila je za TV Slovenija Natalija Gorščak, predsjednica Upravnog odbora RTV Slovenija.

Irski emiter RTÉ objavio je saopćenje u kojem potvrđuje da će bojkotovati Eurosong sljedeće godine te je naveo da takmičenje neće prenositi.

- RTÉ smatra da je učešće Irske i dalje neprihvatljivo, imajući u vidu stravičan gubitak života u Gazi i humanitarnu krizu koja i dalje ugrožava živote tako velikog broja civila. RTÉ ostaje duboko zabrinut zbog ciljanog ubijanja novinara u Gazi tokom sukoba i stalnog uskraćivanja pristupa međunarodnim novinarima toj teritoriji - navedeno je u saopćenju.

Podsjećamo, Nizozemska i Španija ranije su potvrdile da također neće učestvovati na Eurosongu zbog prisustva Izraela u takmičenju.

# EUROSONG
# IZRAEL
# IRSKA
# SLOVENIJA
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