Zbog učešća Izraela na Eurosongu, Slovenija i Irska se povlače: "Ovo je neprihvatljivo"

Slovenija i Irska pridružile su se državama koje naredne godine neće učestvovati na Eurosongu, nakon što je Izraelu dopušteno učešće na ovom muzičkom takmičenju.

RTV Slovenija je, zajedno sa Španijom, Crnom Gorom, Nizozemskom, Turskom, Alžirom i Islandom, zatražila tajno glasanje o učešću Izraela na Eurosongu, no takvo glasanje nije održano.

Na sjednici Generalne skupštine Evropske radiodifuzne unije (European Broadcasting Union – EBU) u Ženevi nije se glasalo direktno o učešću Izraela, nego o tome treba li se Eurosong održati prema trenutno planiranom scenariju. Izglasan je prijedlog prema kojem Izrael ostaje dio takmičenja.

- Slovenija sigurno neće učestvovati. Španci, Nizozemci i Irci također sigurno neće učestvovati - izjavila je za TV Slovenija Natalija Gorščak, predsjednica Upravnog odbora RTV Slovenija.

Irski emiter RTÉ objavio je saopćenje u kojem potvrđuje da će bojkotovati Eurosong sljedeće godine te je naveo da takmičenje neće prenositi.