Koncert Emira Ðulovića u Domu mladih: Sarajevo u ritmu emocija i hitova

U sarajevskom Domu mladih večeras se održava koncert Emira Đulovića, a publika je već od prvih taktova pokazala koliko s nestrpljenjem čeka ovaj nastup.

Mladi pjevač je koncert otvorio energično, uz gromoglasan aplauz, pjesmama koje su obilježile njegovu karijeru. Bilo je jasno da je pred Sarajlijama noć ispunjena emocijama, hitovima i snažnom energijom po kojoj je Đulović prepoznatljiv.

Ovo je njegov prvi solistički koncert u Sarajevu, a ujedno predstavlja i svojevrsnu krunu njegove uspješne godine, obilježene brojnim nastupima, novim pjesmama i rekordnim interesovanjem publike.