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KROZ SUZE

Koncert Emira Ðulovića u Domu mladih: Sarajevo u ritmu emocija i hitova

Publika je već od prvih taktova pokazala koliko s nestrpljenjem čeka ovaj nastup

Koncert Emira Ðulovića u Domu mladih - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Ajla Pehlivan

4.12.2025

U sarajevskom Domu mladih večeras se održava koncert Emira Đulovića, a publika je već od prvih taktova pokazala koliko s nestrpljenjem čeka ovaj nastup.

Mladi pjevač je koncert otvorio energično, uz gromoglasan aplauz, pjesmama koje su obilježile njegovu karijeru. Bilo je jasno da je pred Sarajlijama noć ispunjena emocijama, hitovima i snažnom energijom po kojoj je Đulović prepoznatljiv. 

Ovo je njegov prvi solistički koncert u Sarajevu, a ujedno predstavlja i svojevrsnu krunu njegove uspješne godine, obilježene brojnim nastupima, novim pjesmama i rekordnim interesovanjem publike.

Prije samog nastupa, Ðulović je u razgovoru s medijima otkrio kao je cijeli dan posebno emotivan te da ništa ne bi bilo moguće bez njegove vjerne publike.

# EMIR ĐULOVIĆ
# DOM MLADIH
# SARAJEVO
# KONCERT
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