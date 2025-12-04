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Rada Manojlović rasplesala publiku na koncertu Emira Đulovića

Đulović je istaknuo da je Rada jedna od njegovih najbližih prijateljica u svijetu muzike

Rada Manojlović rasplesala publiku na koncertu Emira Đulovića. A. Pehlivan/Avaz

Piše: Ajla Pehlivan

4.12.2025

Poseban gost iznenađenja na koncertu Emira Đulovića u Domu mladih bila je Rada Manojlović.

Pjevačica je rasplesala publiku izvedbama hitova “Svadba” i “Alkotest”, a potom priredila i emotivan trenutak otpjevavši svoju prvu pjesmu “Nikada više”.

Đulović je istaknuo da je Rada jedna od njegovih najbližih prijateljica u svijetu muzike, te naglasio da se posebno izdvaja kao “velik čovjek prije svega”.

Nakon nastupa, Manojlović je u druženju s medijima poručila da je Emir sjajan umjetnik, te da je po večerašnjoj atmosferi i energiji s publikom stekla utisak da je možda došlo vrijeme i za njen koncert u Sarajevu.

# EMIR ĐULOVIĆ
# DOM MLADIH
# RADA MANOJLOVIĆ
# SARAJEVO
# KONCERT
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