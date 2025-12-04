Rada Manojlović rasplesala publiku na koncertu Emira Đulovića

Poseban gost iznenađenja na koncertu Emira Đulovića u Domu mladih bila je Rada Manojlović. Pjevačica je rasplesala publiku izvedbama hitova “Svadba” i “Alkotest”, a potom priredila i emotivan trenutak otpjevavši svoju prvu pjesmu “Nikada više”.

Đulović je istaknuo da je Rada jedna od njegovih najbližih prijateljica u svijetu muzike, te naglasio da se posebno izdvaja kao “velik čovjek prije svega”.