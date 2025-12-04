Poseban gost iznenađenja na koncertu Emira Đulovića u Domu mladih bila je Rada Manojlović.
Pjevačica je rasplesala publiku izvedbama hitova “Svadba” i “Alkotest”, a potom priredila i emotivan trenutak otpjevavši svoju prvu pjesmu “Nikada više”.
GOST IZNENAĐENJA
Đulović je istaknuo da je Rada jedna od njegovih najbližih prijateljica u svijetu muzike
Rada Manojlović rasplesala publiku na koncertu Emira Đulovića. A. Pehlivan/Avaz
Poseban gost iznenađenja na koncertu Emira Đulovića u Domu mladih bila je Rada Manojlović.
Pjevačica je rasplesala publiku izvedbama hitova “Svadba” i “Alkotest”, a potom priredila i emotivan trenutak otpjevavši svoju prvu pjesmu “Nikada više”.
Đulović je istaknuo da je Rada jedna od njegovih najbližih prijateljica u svijetu muzike, te naglasio da se posebno izdvaja kao “velik čovjek prije svega”.
Nakon nastupa, Manojlović je u druženju s medijima poručila da je Emir sjajan umjetnik, te da je po večerašnjoj atmosferi i energiji s publikom stekla utisak da je možda došlo vrijeme i za njen koncert u Sarajevu.
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