Emotivan trenutak: Emir Đulović odao počast legendi narodne muzike

Emir Đulović večeras je održao svoj prvi solistički koncert u Sarajevu, a jedan dio nastupa posvetio je legendarnom Halidu Bešliću.

Uz ovacije publike, Đulović je izveo neke od njegovih najvećih bezvremenskih hitova, među kojima “Miljacku”, “Crnu ružu” i “Čardak”. Cijela dvorana pjevala je u glas, potvrđujući koliko je Bešlićev trag duboko urezan u muzičku scenu i srca publike.