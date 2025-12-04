Emotivan trenutak: Emir Đulović odao počast legendi narodne muzike

Emir Đulović večeras je održao svoj prvi solistički koncert u Sarajevu, a jedan dio nastupa posvetio je legendarnom Halidu Bešliću.
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SJEĆANJE NA BEŠLIĆA
Uz ovacije publike, pjevač je izveo neke od najvećih bezvremenskih hitova
Emir Đulović odao počast legendi narodne muzike. A. Pehlivan/Avaz
Emir Đulović večeras je održao svoj prvi solistički koncert u Sarajevu, a jedan dio nastupa posvetio je legendarnom Halidu Bešliću.
Uz ovacije publike, Đulović je izveo neke od njegovih najvećih bezvremenskih hitova, među kojima “Miljacku”, “Crnu ružu” i “Čardak”. Cijela dvorana pjevala je u glas, potvrđujući koliko je Bešlićev trag duboko urezan u muzičku scenu i srca publike.
Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 72. godini života.
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