Direktorica TV Slovenija: U ime 20.000 djece koja su poginula u Gazi nećemo na Eurosong s Izraelom

Nakon Skupštine Evropske radiodifuzne unije (EBU) na kojoj je Izraelu dozvoljeno takmičenje u Eurosongu, više zemalja se povuklo iz takmičenja, a po tom pitanju oglasila se direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat i poručila da neće stajati na bini sa zemljom koja vrši genocid. - TV Slovenija je bila inicijator debate na nivou EBU-a o kontroverzi oko učešća Izraela na Eurosongu. Smatramo da je EBU ovdje mogao pokazati principijelan i etički stav i žalimo što udruženje u kojem učestvujemo nije bilo sposobno to učiniti. Više od godinu dana upozoravamo da ne možemo stajati na istoj bini s predstavnikom zemlje koja vrši genocid nad Palestincima u Gazi. Ističemo da je Gaza jedina teritorija na svijetu gdje rad stranih novinara nije moguć i gdje ljudi i dalje umiru u nepodnošljivim humanitarnim i sigurnosnim uslovima - navela je.

U svom obraćanju članovima prije donošenja odluke predsjednica Upravnog odbora RTV Slovenija Natalija Gorščak je, između ostalog, podsjetila da je EBU odbio učešće ruskog predstavnika u sedmici nakon ruske agresije na Ukrajinu, a sada se EBU ne usuđuje odbiti Izrael. - Našim novinarima nije bio i još uvijek nije dozvoljen ulazak u Gazu, gdje je ubijeno više od 200 novinara. Prošle godine smo vidjeli da je izraelski nastup bio politički. Ne zaboravite da smo zabranili sličan nastup ruskog pjevača u Ukrajini. 2016. godine smo otvorili Pandorinu kutiju u Stockholmu kada je pobijedila politička pjesma i od tada se borimo protiv politike na Eurosongu - dodala je.