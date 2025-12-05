Hrvatska otkriva hoće li ići na Eurosong uprkos pozivima na bojkot Izraela

Jubilarno 70. izdanje Eurosonga održat će se u Beču tokom maja, no četiri zemlje odlučile su se povući s takmičenja, nezadovoljne što nije ni došlo do glasovanja o izbacivanju izraelske televizije KAN s takmičenja. U pitanju su Irska, Nizozemska, Slovenija i Španija, kojima bi se u narednim danima mogle pridružiti i Belgija i Island, a sve zbog toga što se, usprkos kršenjima međunarodnih prava, dozvolio daljnji nastup Izraela.

Hrvatska radiotelevizija objavila je kako će, uprkos pozivima na bojkot, sudjelovati na Eurosongu.

Iako je gotovo 4500 čitatelja u anketi odgovorilo kako smatra da se ovom nizu treba priključiti i Hrvatska, Hrvatska radiotelevizija poručila je kako neće bojkotirati bečki Eurosong.

- HRT će sudjelovati na Eurosongu 2026. u Beču te će ga, kao i do sada, izravno prenositi. Naš stručni žiri, u sastavu eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka, odabrao je 24 finalista među rekordnim brojem prijava na Doru 2026. Podsjećamo na naš ranije komunicirani stav kako podržavamo rješenja temeljena na stavu većine članica EBU-a - stoji u saopćenju HRT-ovih Komunikacija za Jutarnji list.

Inače, Hrvatska je kao samostalna država debitirala 1993. godine, a najbolji plasman je ostvarila 2024., kada je Baby Lasagna osvojio drugo mjesto s "Rim tim tagi dim".