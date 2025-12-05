Tea Tairović o albumu "Aska II": Željela sam publici pred praznike pokloniti nešto za šta živim

Već je bilo jasno da će „Aska“ obilježiti godinu, ali Tea Tairović sada podiže ljestvicu još više – predstavila je dugoočekivani album „Aska II“, koji je u samo nekoliko dana osvojio publiku.

Novih deset pjesama već pronalazi put do srca slušatelja, a Tairović je za „Dnevni avaz“ otkrila najzanimljivije detalje ovog ambicioznog i pažljivo građenog muzičkog projekta.

Lični favoriti

Otpočetka je, kako kaže, znala da će se desiti i nastavak albuma.

- Kada je izašao album „Aska“, već tada sam znala da ću do kraja godine objaviti i njen nastavak. Bilo je jako teško i izazovno, ali uspjeli smo! Cijeli moj tim i ja! Pjesme, za koje su snimljeni i spotovi, su ugledale svjetlost dana 2. decembra i već su, ako je suditi po viralnosti na društvenim mrežama i trendingu na YouTubeu, ušle ljudima pod kožu – rekla je Tairović, te naglasila najveći smisao cijele priče:

- Željela sam svojoj publici, koja je uvijek uz mene, pred novogodišnje praznike da od srca poklonim nešto za šta živim – a to su muzika, ples i umjetnost!