Tea Tairović o albumu "Aska II": Željela sam publici pred praznike pokloniti nešto za šta živim

Već je bilo jasno da će „Aska“ obilježiti godinu, ali Tea Tairović sada podiže ljestvicu još više – predstavila je dugoočekivani album „Aska II“, koji je u samo nekoliko dana osvojio publiku.
Novih deset pjesama već pronalazi put do srca slušatelja, a Tairović je za „Dnevni avaz“ otkrila najzanimljivije detalje ovog ambicioznog i pažljivo građenog muzičkog projekta.
Lični favoriti
Otpočetka je, kako kaže, znala da će se desiti i nastavak albuma.
- Kada je izašao album „Aska“, već tada sam znala da ću do kraja godine objaviti i njen nastavak. Bilo je jako teško i izazovno, ali uspjeli smo! Cijeli moj tim i ja! Pjesme, za koje su snimljeni i spotovi, su ugledale svjetlost dana 2. decembra i već su, ako je suditi po viralnosti na društvenim mrežama i trendingu na YouTubeu, ušle ljudima pod kožu – rekla je Tairović, te naglasila najveći smisao cijele priče:
- Željela sam svojoj publici, koja je uvijek uz mene, pred novogodišnje praznike da od srca poklonim nešto za šta živim – a to su muzika, ples i umjetnost!
Kao i do sada, većinski je autor na albumu, a izdvojila je i svoje lične favorite.
- Ako me pitate koje su moje omiljene pjesme, to su „Kazni ga nek pati“ i „Oprostite sudija“ koja je žanrovski eksperiment i nešto potpuno novo, ali čut ćete i sami već – iskrena je pjevačica.
Ovo je za nju samo početak i sjajan povod za buduće nastupe. Nedavno je održala veliki koncert u Skoplju, a sada se priprema za nastupe kojima će krunisati godinu.
- Nastavljam sa svojim koncertima širom regiona i svijeta. Sa novosadskom publikom u hali Spens ću se družiti 31. decembra, a uvečer u beogradskom hotelu „Metropol“ – podsjetila je Tairović.
Perfekcionista u svemu
Podijelila je i poslovne želje.
- Imam i tri želje kada je posao u pitanju, a to su koncerti u Atini, Istanbulu i Bukureštu! U toku ove godine stizale su već neke ponude iz tih metropola, ali moji producenti i ja još uvijek razmatramo mogućnosti, budući da sam u svemu perfekcionista i da ništa ne prepuštam slučaju – rekla je pjevačica.
Sjajne reakcije su očigledne, a Tea Tairović otkrila je i kako se osjeća nakon svega:
- Sretna sam što će „Aska“ da živi zauvijek! To jeste bio moj cilj!