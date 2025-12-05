Amar Gile otkrio koga bi danas izabrao za mentora u Zvezdama Granda

Amar Gile, pobjednik "Zvezda Granda" iz sezone koja je emitovana prije 12 godina, otkrio je koga bi danas izabrao za mentora da ponovo učestvuje u takmičenju.

Kako je priznao, u vrijeme kada se on borio za svoje mjesto na grandioznoj sceni, mentora još nije bilo, pa je svaki takmičar prolazio kroz proces priprema bez direktnog vođstva.

- Da se sada takmičim, izabrao bih Anu Bekutu ili Snežanu Đurišić - iskreno je rekao popularni pjevač, dodajući da izuzetno cijeni njihov rad, iskustvo i način na koji vode svoje takmičare.

Gile je naglasio da bi mu upravo njihova stručnost i posvećenost najviše prijale te da vjeruje da bi uz takve mentorice imao još jači vjetar u leđa.

Podsjetimo, Amar Gile Jašarspahić odnio je pobjedu u "Zvezdama Granda" osvojivši nevjerovatnih 168.718 glasova, kako je tada rekao Saša Popović.

Pobjedu je proslavio uz suze i zagrljaje najbližih, a svi kandidati su se veselili s njim, posebno kada mu je na bini prišla Svetlana Ceca Ražnatović i uručila mu pobjedničku statuu.