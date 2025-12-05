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Amar Gile otkrio koga bi danas izabrao za mentora u Zvezdama Granda

Gile je naglasio da bi mu upravo njihova stručnost i posvećenost najviše prijale

Amar Gile. Grand

M. Až.

5.12.2025

Amar Gile, pobjednik "Zvezda Granda" iz sezone koja je emitovana prije 12 godina, otkrio je koga bi danas izabrao za mentora da ponovo učestvuje u takmičenju.

Kako je priznao, u vrijeme kada se on borio za svoje mjesto na grandioznoj sceni, mentora još nije bilo, pa je svaki takmičar prolazio kroz proces priprema bez direktnog vođstva.

- Da se sada takmičim, izabrao bih Anu Bekutu ili Snežanu Đurišić - iskreno je rekao popularni pjevač, dodajući da izuzetno cijeni njihov rad, iskustvo i način na koji vode svoje takmičare.

Gile je naglasio da bi mu upravo njihova stručnost i posvećenost najviše prijale te da vjeruje da bi uz takve mentorice imao još jači vjetar u leđa.

Podsjetimo, Amar Gile Jašarspahić odnio je pobjedu u "Zvezdama Granda" osvojivši nevjerovatnih 168.718 glasova, kako je tada rekao Saša Popović.

Pobjedu je proslavio uz suze i zagrljaje najbližih, a svi kandidati su se veselili s njim, posebno kada mu je na bini prišla Svetlana Ceca Ražnatović i uručila mu pobjedničku statuu.

# AMAR GILE JAŠARSPAHIĆ
# ANA BEKUTA
# SNEŽANA ĐURIŠIĆ
# ZVEZDE GRANDA
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