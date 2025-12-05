Džejla Ramović odgodila koncert u Skoplju zbog problema s dokumentacijom

Bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović otkazala je nastup u Skoplju jer, kako navodi, organizatori nisu uspjeli pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.
- Dragi moji, večeras je trebalo da nastupim u Skoplju i iskreno sam se radovala našem druženju. Nažalost, uprkos velikim naporima organizatora da, kao i svaki prethodni put, na vrijeme obezbijede sve potrebne papire kako bismo moj bend i ja nesmetano radili svoj posao, to se ovoga puta nije dogodilo - napisala je Džejla.
Pjevačica je dodala da su joj bezbjednost publike, njenog tima i vlastita sigurnost na prvom mjestu.
- Kako bismo izbjegli bilo kakve neprijatnosti, odlučili smo da nastup odložimo dok se sve administrativne stvari ne riješe. Hvala vam na razumijevanju, strpljenju i podršci. Spremna sam i jedva čekam da se vidimo čim budu stvoreni svi uslovi za lijep i bezbrižan koncert, kakav sam oduvijek imala u Makedoniji. Grlim vas jako - navela je Džejla.
Podsjećamo, Džejla Ramović i članovi njenog benda nedavno su privedeni u Kičevu u Sjevernoj Makedoniji jer nisu imali radne dozvole. Bosanskohercegovačka pjevačica je nakon privođenja istakla da su svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup bili pripremljeni i dostavljeni organizatoru.