Džejla Ramović odgodila koncert u Skoplju zbog problema s dokumentacijom

- Dragi moji, večeras je trebalo da nastupim u Skoplju i iskreno sam se radovala našem druženju. Nažalost, uprkos velikim naporima organizatora da, kao i svaki prethodni put, na vrijeme obezbijede sve potrebne papire kako bismo moj bend i ja nesmetano radili svoj posao, to se ovoga puta nije dogodilo - napisala je Džejla.

Bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović otkazala je nastup u Skoplju jer, kako navodi, organizatori nisu uspjeli pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.

Pjevačica je dodala da su joj bezbjednost publike, njenog tima i vlastita sigurnost na prvom mjestu.

- Kako bismo izbjegli bilo kakve neprijatnosti, odlučili smo da nastup odložimo dok se sve administrativne stvari ne riješe. Hvala vam na razumijevanju, strpljenju i podršci. Spremna sam i jedva čekam da se vidimo čim budu stvoreni svi uslovi za lijep i bezbrižan koncert, kakav sam oduvijek imala u Makedoniji. Grlim vas jako - navela je Džejla.