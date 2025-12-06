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LEGENDARNA PJEVAČICA

Video / Lepa Brena napravila spektakl u Banjoj Luci: Poslala posebnu poruku mladima

Ne mogu da opišem riječima koliko sam sretna i zahvalna, poručila je Brena tokom koncerta

Lepa Brena napravila spektakl. Nezavisne novine

A. O.

6.12.2025

Legendarna pjevačica Lepa Brena sinoć je nastupala u banjalučkoj dvorani "Borik" koja je bila premala za sve one koji su došli na koncert, a tokom nastupa Brena je poslala posebnu poruku mladima.

Ona je sinoćnji koncert održala u okviru turneje "Imam pesmu da vam pevam", a banjalučka publika uglas je pjevala brojne hitove, među njima, i "Ja nemam drugi dom", "Uđi slobodno", "Grad", "Udri, Mujo", "Beli se beli, moj beli biseru"..., pišu Nezavisne novine.

- Ne mogu da sakrijem ni radost, ni uzbuđenje što se vidimo ponovo i što ćemo pjevati one pjesme koje smo pjevali svih ovih godina - rekla je Brena na početku koncerta koji je organizovao "Travel for fun".

Dodala je da su joj na početku karijere davali rok da će pjevati kratko, godinu ili dvije, te je dodala da ona pjeva ipak više od 40 godina.

- Ja samo imam jednu poruku - hvala vam na podršci, a vi mladi nikada nemojte da odustajete od vaših želja i od vaših zahtjeva - istakla je ona.

Brena nije krila da je ova noć bila za nju posebno emotivna.

- Uvijek sam sretna i emotivno spremna za publiku, a vi ste me večeras toliko podržali. Ne mogu da opišem riječima koliko sam sretna i zahvalna - poručila je Brena tokom koncerta.

Podsjećamo, u okviru ove turneje, Brena je ranije koncert održala u Zenici, odnosno 31. oktobra ove godine. 

# BANJA LUKA
# LEPA BRENA
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