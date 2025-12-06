Direktor Granda donio konačnu odluku: Sarajlija oduševio i prošao u narednu rundu

Neriješen rezultat ove subote u “Zvezdama Granda”, i to 5:5, dogodio se nakon duela dvojice sjajnih mladića – Šumadinca Đorđa Đinovića i Sarajlije Almira Mustafića.

Oba kandidata briljirala su u svojim nastupima i interpretacijama, što je žiri odmah prepoznao i nagradio glasovima podrške, piše Grand.

Đorđe, inače pulen Ane Bekute, predstavio se pjesmama Slavka Banjca i Luisa, dok je Kebin pulen Almir odabrao numere Safeta Isovića i Šabana Šaulića.

U slučaju neriješenog rezultata, kako je rečeno na samom početku emisije, takmičari mogu otpjevati još jednom akapela i tako sebi obezbijediti prolazak u treći krug, ili će produkcija donijeti odluku o tome ko ide dalje.

Sanja Vučić bila je oduševljena obojicom kandidata i nije imala dovoljno riječi hvale za ono što su njihovim pjevanjem probudili u njoj.

– Đorđe, imaš tako umilan glas, plus si harizmatičan i teško te je ne primijetiti, a Almire, ti imaš jednu arhaičnu boju glasa, kao neki mali gospodin – rekla je Sanja.

Ni Snežana nije štedjela komplimente, uz konstataciju da su obojica bili odlični, dok se Miligram nadovezao riječima da su bili čak i previše dobri za drugi krug.