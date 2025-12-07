Zorica zaratila sa Viki: "Možeš da mi pljuneš pod prozor"

U muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" ne jenjava netrpeljivost između članova žirija, a ovog puta je došlo je do ozbiljnog sukoba između dvije pjevačice - Zorice Brunclik i Viki Miljković, a sve zbog jednog jedinog negativnog glasa koji je izazvao lavinu reakcija.

Drama je počela nakon nastupa Alekse Markovića, kandidata koji je dobio samo jedan negativan glas, onaj od Viki Miljković. Njegova mentorica, Zorica Brunclik, burno je reagovala i pred kamerama javno prozvala kolegicu, piše Telegraf.rs.

- Ja hoću samo da podsjetim Viki, nemam ništa protiv što si dala ne, ali ti si za kandidata koji je bio maloprije ovdje htjela oči da izvadiš što nije dobio tri glasa, pjevao je Peđu Medenicu, da bi mu Ognjen eventualno dao četvrti, a to je bila čista kalkulacija. Ja ti zahvaljujem na nefer ponašanju, ništa što si rekla ne pije vodu - bunila se Zorica.

- Što je nefer, to je moje mišljenje, ja sam rekla zašto nisam dala glas, zašto se ti zahvaljuješ, ja nisam glasala za tebe - rekla je Viki.

Ipak Ognjen Amidžić dao je četvrti glas kandidatu, pa je on direktno prošao u naredni krug.

- Možeš da mi pljuneš prod prozor - povikala je Zorica obraćajući se Viki.

Inače, netrpeljivost između Zorice Brunclik i Viki Miljković je sve veća u "Pinkovim zvezdama".