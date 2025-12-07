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NE ŽELE UČEŠĆE

Video / Ovako je španska javna televizija objavila svoje povlačenje s Eurosonga nakon što je potvrđeno učestvovanje Izraela

Pojedine zemlje za sada uvijek nisu donijele odluku, a očekuje se da će biti još odustajanja

Eurosong. Društvena mreža "X"

A. O.

7.12.2025

Nakon što je Izraelu dopušteno učestvovanje, Slovenija, Španija, Nizozemska i Irska bojkotirat će Eurosong iduće godine.

Pojedine zemlje za sada uvijek nisu donijele odluku, a očekuje se da će biti još odustajanja.

Do sada su Slovenija, Nizozemska, Irska i Španija objavile da neće učestvovati na idućem Eurosongu. Tu su odluku donijeli nakon što je dopušteno da na tom takmičenju 2026. godine nastupi Izrael. Ovako je španjolska javna televizija objavila svoje povlačenje s Eurosonga nakon što je potvrđeno učestvovanje Izraela.

Španska televizija RTVE dodala je: "Upravni odbor RTVE-a prošlog septembra složio se da će se Španija povući s Eurosonga ako Izrael bude dio njega. Ovo povlačenje također znači da RTVE neće prenositi finale Eurosonga 2026... niti preliminarne polufinale."

RTVE je među prvima izrazio želju da se Izraela ne uključi u ovogodišnju Eurosong i zatražili su tajno glasanje o njegovom sudjelovanju.

# EUROSONG
# IZRAEL
# ŠPANIJA
# MUZIKA
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