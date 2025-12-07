Video / Ovako je španska javna televizija objavila svoje povlačenje s Eurosonga nakon što je potvrđeno učestvovanje Izraela

Nakon što je Izraelu dopušteno učestvovanje, Slovenija, Španija, Nizozemska i Irska bojkotirat će Eurosong iduće godine.

Pojedine zemlje za sada uvijek nisu donijele odluku, a očekuje se da će biti još odustajanja.

Do sada su Slovenija, Nizozemska, Irska i Španija objavile da neće učestvovati na idućem Eurosongu. Tu su odluku donijeli nakon što je dopušteno da na tom takmičenju 2026. godine nastupi Izrael. Ovako je španjolska javna televizija objavila svoje povlačenje s Eurosonga nakon što je potvrđeno učestvovanje Izraela.