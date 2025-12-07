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NEOČEKIVANA KOMBINACIJA

Relja i Maya Berović objavili duet, spot obiluje "vrelim kadrovima": Reagirala i Nikolija

Saradnja dvoje muzičkih zvijezda čuvana je u tajnosti sve do prije dva dana, kada je najavljena kratkim tizerom koji je oduševio publiku

Detalj iz spota. Stanislav Zakić

S. S.

7.12.2025

Duetska pjesma “Habibi” u izvedbi Maje Berović i Relje Popovića objavljena je u nedjelju u 14 sati i brzo je preplavila društvene mreže. Saradnja dvoje muzičkih zvijezda čuvana je u tajnosti sve do prije dva dana, kada je najavljena kratkim tizerom koji je oduševio publiku.

Na mrežama su se odmah pojavili brojni komentari poput: "Bukvalno su oboje preseksi, bomba!", "Ono kad lagano izbaciš hit bez silnih najava", "Pojeli su, budite iskreni", "Hvala vam što pokazujete da možete biti drugačiji".

Brzo je reagirala i Nikolija, kojoj su se dopali i pjesma i kadrovi, pa je ostavila tri emotikona bombe u komentaru na Instagramu.

“Habibi” je neočekivani praznični duet, pri čemu je Maja gostovala u Reljinoj pjesmi. Sa snimanja dolazi i zanimljiv detalj: kada je Maja ušla u studio da otpjeva svoj dio, uradila je sve odjednom, bez ponavljanja i ispravki, što je Relju oduševilo pa se našalio da je “kao vještačka inteligencija”.

# RELJA POPOVIĆ
# MAYA BEROVIĆ
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