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PRIVATNA ZABAVA

Video / Džejla Ramović oduševila: Zapjevala s Rozgom hit grupe Magazin

Video njihovog nastupa munjevito se proširio društvenim mrežama, a mnogi komentarišu da su se spojila „dva najbolja vokala u regionu“

Džejla Ramović i Jelena Rozga. TikTok

S. S.

7.12.2025

Dvije regionalne muzičke zvijezde, Jelena Rozga i Džejla Ramović, sinoć su priredile pravi spektakl za pamćenje. Neočekivani duet dogodio se na jednoj privatnoj zabavi, gdje su zajedno otpjevale Rozgin veliki hit – „Ne tiče me se“.

Video njihovog nastupa munjevito se proširio društvenim mrežama, a mnogi komentarišu da su se spojila „dva najbolja vokala u regionu“. Njihova zajednička izvedba ove popularne pjesme ostavila je publiku i korisnike interneta bez daha.

Komentari ispod viralnog snimka najbolje svjedoče o euforiji koju je duet izazvao. Publika je posebno istakla vokalnu snagu Džejle Ramović, kao i nevjerovatnu energiju koju Jelena Rozga donosi na scenu.

Korisnici društvenih mreža bili su više nego oduševljeni:

– Džejla je oduvala pjesmu, Rozga ponosna na mlađu kolegicu. Napokon pjevačica koja, osim Rozge, zna uživo otpjevati ovaj hit.

– Rozga je neiscrpni izvor energije. Nevjerovatno. Rozga ima energije više nego pola estrade zajedno ; Škola pjevanja Džejla Ramović, wow - neki su od komentara.

Džejla je još jednom dokazala zašto je smatraju jednim od najjačih vokala mlađe generacije, dok je Jelena Rozga potvrdila status neiscrpnog izvora energije i neosporne dive. Očekuje se da će ovaj duet ostati jedna od najzapaženijih saradnji na sceni u skorije vrijeme.

# JELENA ROZGA
# DŽEJLA RAMOVIĆ
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