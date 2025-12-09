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NA IVICI SUZA

Peđa Jovanović sjeo između roditelja i zapjevao im: To je moj najveći blagoslov

Peđa je odlučio da siđe sa bine i dođe do njih, kako bi im odao poštovanje

Peđa Jovanović. Instagram

Dž. M

9.12.2025

Pjevač Peđa Jovanović nedavno je doživio jedan od najemotivnijih trenutaka u svojoj karijeri, kada je tokom koncerta u beogradskom Centru Sava odlučio prići roditeljima i zapjevati im tik uz uho. Peđa je odlučio da siđe sa bine i dođe do njih, kako bi im odao poštovanje.

- Nije mene majko ubilo vino rumeno… - pjevao je Peđa mami na uho, dok je istovremeno grlio i oca.

Snimak je objavio na svom Fejsbuk profilu.

- Kad sam sjeo između roditelja i zapjevao im, kao da se cio moj život skupio u taj jedan trenutak. Sve borbe, sav rad, sve radosti i svi padovi odjednom su imali smisla. Presretan sam što su moj otac i moja majka dočekali ove dane, da sjede u prvom redu, da me gledaju kako radim ono što volim najviše na svijetu. Da ih vidim ponosne, nasmijane, sretne… To je najveća nagrada koju sam ikada mogao da poželim - piše emotivni Peđa ispod snimka.

Želi još mnogo godina da ih gleda u prvim redovima.

- Da im pjevam. Da im zahvalim. Da im uzvratim ljubav koju su mi davali cijelog života. To je moj najveći blagoslov - zaključio je Peđa.

# SAVA CENTAR
# BEOGRAD
# PEĐA JOVANOVIĆ
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