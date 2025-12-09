Zdravko Čolić se vraća u svoj rodni grad: Spektakl u Zetri nakon 11 godina

Jedan od najvoljenijih regionalnih umjetnika, bezvremenska muzička ikona Zdravko Čolić, vraća se u svoj rodni grad i Olimpijsku dvoranu "Zetra" nakon više od 11 godina i to na spektakularan način, uz veliki simfonijski orkestar, upravo onako kako Sarajevo i zaslužuje.

Pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika, uz simfonijski orkestar, Zdravko Čolić je otvorio "Sava centar" u Beogradu, održao dva koncerta u Areni "Zagreb", tri u Areni "Boris Trajkovski" u Skoplju, zatim u pulskoj "Areni" i u Ljubljani u dvorani "Stožice".

Emotivni povratak na scenu grada, u kojem je ponikao, obilježit će ovaj ekskluzivni koncert 27. marta, koji će biti jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja uz veliki orkestar koji broji 60 ljudi i, naravno, maestralnog dirigenta Fedora Vrtačnika.

Zdravko Čolić je posljednji put pjevao u svom rodnom gradu na dočeku 2018. godine, najvećem dočeku na otvorenom ikada u Bosni i Hercegovini.