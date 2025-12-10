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MIKI MRAK

Pjevač (60) ima čak 17 unučića, u emisiji javno priznao istinu o porodici: "To je prebrodila"

Posvetio sam supruzi ovu pjesmu, malo se bila razboljela, odgovorio je takmičar

Milan Pajković. Screenshot

A. O. / Telegraf.rs

10.12.2025

Milan Pajković alijas Miki Mrak iz Beča odlučio je da sa šezdeset godina okuša pjevačku sreću u emisiji "Nikad nije kasno", a onda je oduševio sve okupljene kada je pričao o svojoj mnogobrojnoj porodici.

Milan Pajković se bavio različitim poslovima tokom života, a od hobija izdvaja ribolov. Svojim najvećim uspjehom smatra svoju porodicu i sedamnaestoro unučića.

Prije nego što je zapjevao na velikoj sceni, obratio mu se Zijo Valentino koji je bio fasciniran njegovim potomstvom.

- Ja bih ti, u ime žirija, dao Oskara na natalitet. Čestitam. Pazi sad matematiku, sedamnaest unučića, koliko je praunučića, iduća generacija ako bude puta tri to je 51. Beč je mali - rekao mu je muzičar.

Milan je za svoje prvo predstavljanje u "Nikad nije kasno" izabrao numeru od Enesa Begovića „Bog dao Bog“. Miki je fascinirao žiri svojom pojavom, ali i pjevanjem za koje je dobio sve pohvale.

- Miki je kompletna scenska pojava. Ništa tu ne fali, jedino što bi mu promijenio to „mrak“, više nosi svjetlo sa sobom i hvala Bogu sa unucima i djecom, svaka čast – rekao je Mare, a Danica Maksimović ga je pitala da li mu je pjesma koju je izveo ima za njega neko dublje značenje.

- Posvetio sam supruzi ovu pjesmu, malo se bila razboljela, ali to je prebrodila i pozdravljam je i svoju moju djecu i unuke– odgovorio je takmičar koga je glumica pohvalila za nastup i složila se sa Maretom.

- Posvetio sam supruzi ovu pjesmu, malo se bila razboljela, ali to je prebrodila i pozdravljam je i svoju moju djecu i unuke– odgovorio je takmičar koga je glumica pohvalila za nastup i složila se sa Maretom.

# PJEVAČ
# NIKAD NIJE KASNO
# MILAN PAJKOVIĆ
# MIKI MRAK
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