Pjevač (60) ima čak 17 unučića, u emisiji javno priznao istinu o porodici: "To je prebrodila"

Milan Pajković alijas Miki Mrak iz Beča odlučio je da sa šezdeset godina okuša pjevačku sreću u emisiji "Nikad nije kasno", a onda je oduševio sve okupljene kada je pričao o svojoj mnogobrojnoj porodici.

Milan Pajković se bavio različitim poslovima tokom života, a od hobija izdvaja ribolov. Svojim najvećim uspjehom smatra svoju porodicu i sedamnaestoro unučića.

Prije nego što je zapjevao na velikoj sceni, obratio mu se Zijo Valentino koji je bio fasciniran njegovim potomstvom.

- Ja bih ti, u ime žirija, dao Oskara na natalitet. Čestitam. Pazi sad matematiku, sedamnaest unučića, koliko je praunučića, iduća generacija ako bude puta tri to je 51. Beč je mali - rekao mu je muzičar.

Milan je za svoje prvo predstavljanje u "Nikad nije kasno" izabrao numeru od Enesa Begovića „Bog dao Bog“. Miki je fascinirao žiri svojom pojavom, ali i pjevanjem za koje je dobio sve pohvale.