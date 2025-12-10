Skandal oko ličnih stvari pokojne Ejmi Vajnhaus: Sudski proces protiv bivših cimerki

Mič (Mitch) Vajnhaus tvrdi da su Naomi Pari (Parry) i Katriona Gorlaj (Catriona Gourlay) nezakonito zaradile taj iznos prodajom ličnih stvari njegove kćerke na aukciji, a koje im, kako navodi, nisu pripadale, piše Daily Mail.

Slavna pjevačica preminula je 2011. od trovanja alkoholom u dobi od samo 27 godina, nakon karijere obilježene borbom sa zavisnošću. Nakon njene smrti, njen otac Mič ostao je u kontaktu s dvije bliske prijateljice svoje ćerke, Naomi Pari i Katrionom Gorlaj, koje su u različitim razdobljima živjele s Ejmi, prenosi Index.

Izuzetno velikodušna

Do velikog raskola došlo je nakon aukcije Ejminih haljina i drugih predmeta održane 2021. u Los Angelesu, na kojoj je porodica ponudila oko 700 artikala. Cijeli slučaj sada je predmet postupka na Visokom sudu u Londonu.

Tek nakon što je aukcija donijela značajan prihod, od kojeg je veći dio trebalo da ide humanitarnoj organizaciji Emi Vajnhaus, 75-godišnji Mič Vajnhaus otkrio je da su Pari i Gorlaj prodale oko 150 predmeta, uglavnom odjeće, i zadržale zaradu za sebe.

Dvije godine kasnije, Gorlaj je na drugoj aukciji prodala i zloglasne krvave baletanke koje je Ejmi nosila tokom turbulentnog izlaska sa svojim tadašnjim suprugom Blejkom Filder-Sivilom 2007. godine. Nagađalo se da mrlje od krvi potiču od ubrizgavanja heroina među nožne prste, a baletanke su prodate za 3.000 funti.

Na početku građanskog suđenja u Londonu, Mič Vajnhaus, koji je naslijedio višemilionsko bogatstvo svoje kćerke jer nije ostavila testament, izrazio je svoj bijes. On osporava da bi njegova ćerka poklonila toliki broj predmeta i zahtijeva da prijateljice vrate novac kako bi ga mogao uplatiti u organizaciju za izgradnju škole na karipskom ostrvu Sveta Lucija.

Dvije žene, čija su imena čak uklesana na Ejmin nadgrobni spomenik, insistiraju da su bile samo bliske prijateljice s pjevačicom, pri čemu je Pari radila i kao njena stilistkinja. Tvrde da su joj pozajmile mnoge predmete koji su ostali njihovo vlasništvo, te da im je Ejmi često poklanjala odjeću, koju su stoga imale puno pravo da prodaju.

Tokom unakrsnog ispitivanja, Mič Vajnhaus priznao je da je njegova kćerka znala da bude izuzetno velikodušna. Potvrdio je da je u svojim memoarima napisao kako je Ejmi majci jedne prijateljice poklonila sat vrijedan 20.000 funti. Također se složio da je jednom prijatelju pozajmila 50.000 funti bez izgleda da joj novac bude vraćen, te je potvrdio izjavu da bi svakome dala sve.

Ipak, o predmetima koje su prodale Pari i Gorlaj, izjavio je:

- Pretpostavljam da bi im dala neke stvari – ali ne vjerujem da se radi o 150 predmeta.