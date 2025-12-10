Tea Tairović progovorila o suprugu: "Ja sam vatrena osoba"

Pjevačica Tea Tairović govorila je o karijeri, novim pjesmama, Eurosongu te o braku s Ivanom Vardajom. Nakon što je prvi dio njenog albuma „Aska“ sakupio gotovo 100 miliona pregleda na YouTubeu, predstavila je i nastavak – „Aska II“, sa 10 novih pjesama. O detaljima je pričala u emisiji Extra večer na Extra FM-u.

- Drugi dio je znatno mračniji, to je moj dojam kao autora, izvođača i producenta. Tako treba biti jer svaka priča ima dva kraja - rekla je Tea, pojašnjavajući i naziv albuma.

Objasnila je i zašto se drugi dio ne zove „Vuk“:

"Bilo je komentara zašto se ne zove ‘Vuk’, ali taj je naziv nemoguć u mom slučaju, zato što sam ja Aska. Ja se borim protiv vukova i znam da to nikada ne mogu postati. Štoviše, ponekad bih možda i voljela biti na toj drugoj strani, mislim da je takvim ljudima mnogo lakše."

Posebno se osvrnula na pjesmu "Oprostite sudija":

"Melodija mi je jednostavno došla. Znali smo da je rock aranžman pravi. Moćno je, stvarno, iskreno... U jednom trenutku sam htjela dati pjesmu nekome drugom jer mi je bila potpuni izlazak iz komfor zone, ali me aranžer Marko Gluhaković odgovorio i zahvalna sam mu.“

Tea je otkrila i da je odbila ponudu da s hitom „Ker finansijer“ ide na Eurosong:

"Nisam htjela jer bih morala prilagoditi tekst, a mislim da je tekst jedna jako važna karika u toj pjesmi."

Dodala je da bi, po njenoj procjeni, na Eurosongu dobro prošle „Çok Güzel“ i „Opa“.

Na privatnom planu Tea je takođe ispunjena – početkom godine udala se za dugogodišnjeg partnera Ivana Vardaju.

- Snažne su emocije. Ja sam vatrena osoba i sa mnom je teško imati mira. Moj je muž tipičan jarac, čvrsto stoji na zemlji, a kad ga jednom isprovociraš, nastane pravi haos. Mislim da je to možda i recept za vezu koja dugo traje. Da je mirna voda, bilo bi dosadno - ispričala je pjevačica.