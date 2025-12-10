Aca Lukas se oglasio nakon što mu je u rekordnom roku rasprodat koncert u RS: "Hvala Banjalučanima na ukazanom povjerenju"

Srbijanski pjevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, još jednom je potvrdio svoj status jednog od najtraženijih izvođača na regionalnoj sceni.

Karte za njegov nastup koji je zakazan za 29. decembar u „Clubu 17“ u Banjoj Luci je rasprodat u rekordnom roku.

Posjetioce očekuje pravi novogodišnji spektakl, a svi koji su na vrijeme obezbijedili ulaznice već sada se mogu pripremiti za nezaboravno veče u atmosferi prepunog kluba.