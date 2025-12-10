Island se povlači s Eurosonga

Island neće učestvovati na Pjesmi Evrovizije 2026. godine zbog učešća Izraela, saopštio je danas islandski javni servis RUV, dodajući da odluka o prenošenju takmičenja još uvijek nije donesena.

- Iz javne rasprave u zemlji i reakcija na odluku Evropske radio-difuzne unije (EBU) od prošle sedmice jasno je da neće vladati ni radost ni mir u vezi sa učešćem RUV na Pesmi Evrovizije - navodi se u saopštenju.

Islandski javni servis je dodao da još nije odlučeno da li će ta televizija prenositi festival.