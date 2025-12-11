Zdravko Čolić rasprodao Zetru za manje od dva dana

Muzička legenda Zdravko Čolić još jednom je pokazao zašto ga s pravom zovu najvećom regionalnom zvijezdom. Koncert zakazan za 27. mart 2026. godine u sarajevskoj Zetri rasprodan je u manje od dva dana, što je potvrda njegove neprolazne popularnosti i ogromne ljubavi publike.

Ulaznice su planule rekordnom brzinom, a prodajne platforme su u prvim satima zabilježile ogroman pritisak fanova iz cijele Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore.

Očekuje se pravi muzički spektakl, uz bogatu produkciju i simfonijski orkestar koji će pratiti Čolića tokom večeri posvećene njegovim najvećim hitovima. Zetra će 27. marta biti ispunjena do posljednjeg mjesta, a publika će imati priliku uživati u bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije.

Zdravko Čolić se još jednom potvrdio kao umjetnik koji s lakoćom spaja prošlost i sadašnjost, te ostaje jedan od rijetkih koji i nakon više od pet decenija karijere bez problema puni najveće dvorane.