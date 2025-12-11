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MUZIČKO TAKMIČENJE

Frka se nastavlja: 5 zemalja odustalo od Eurovizije

Dodatni pritisak stvara i javna peticija kojom se zahtijeva povlačenje Portugala sa Evrovizije

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E. A.

11.12.2025

Nakon što su prije nekoliko dana Španija, Slovenija, Irska i Nizozemska najavile bojkot zbog odluke da Izrael učestvuje na Pesmi Eurovizije, isto je učinio i Island, a talas nezadovoljstva se i dalje širi.

Kako prenosi Eurovoix, čak 17 portugalskih muzičara izjavilo je da se neće takmičiti na Evroviziji 2026. čak ni u slučaju da pobijede na nacionalnom izboru „Festival da Canção“. U bojkot se uključilo i 11 izvođačkih grupa, a njihov cilj je izvršiti pritisak na portugalsku nacionalnu televiziju da se povuče sa takmičenja.

Muzičari su uputili otvoreno pismo u kojem kao razlog bojkota navode učešće Izraela, ističući da smatraju da bi kulturna manifestacija te veličine trebala voditi računa o etičkim i humanitarnim aspektima. 

Dodatni pritisak stvara i javna peticija kojom se zahtijeva povlačenje Portugala sa Eurovizije, a koju je do sada potpisalo oko 22.000 ljudi.

„Festival da Canção“ bi se trebao održati 21. i 28. februara, dok je veliko finale zakazano za 7. mart.

Portugalska radiotelevizija RTP oglasila se povodom otvorenog pisma, poručivši:

„Bez obzira na odluku umjetnika koji su potpisali izjavu, čiji sadržaj razumijemo, RTP će ponovo organizirati ‘Festival da Canção’ i potvrđuje svoje učešće na Pesmi Evrovizije 2026, kao i većina zemalja članica EBU-a.“

# EUROVISION
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