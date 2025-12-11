Frka se nastavlja: 5 zemalja odustalo od Eurovizije

Nakon što su prije nekoliko dana Španija, Slovenija, Irska i Nizozemska najavile bojkot zbog odluke da Izrael učestvuje na Pesmi Eurovizije, isto je učinio i Island, a talas nezadovoljstva se i dalje širi.

Kako prenosi Eurovoix, čak 17 portugalskih muzičara izjavilo je da se neće takmičiti na Evroviziji 2026. čak ni u slučaju da pobijede na nacionalnom izboru „Festival da Canção“. U bojkot se uključilo i 11 izvođačkih grupa, a njihov cilj je izvršiti pritisak na portugalsku nacionalnu televiziju da se povuče sa takmičenja.

Muzičari su uputili otvoreno pismo u kojem kao razlog bojkota navode učešće Izraela, ističući da smatraju da bi kulturna manifestacija te veličine trebala voditi računa o etičkim i humanitarnim aspektima.

Dodatni pritisak stvara i javna peticija kojom se zahtijeva povlačenje Portugala sa Eurovizije, a koju je do sada potpisalo oko 22.000 ljudi.