Švicarski pobjednik Eurosonga vraća trofej zbog nastavka učešća Izraela na takmičenju

Švicarski pobjednik Eurosonga Nemo Mettler objavio je u četvrtak da će trofej Eurosonga 2024. biti vraćen Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), rekavši da je kontinuirano uključivanje Izraela na takmičenje u suprotnosti s njegovim deklariranim vrijednostima, javlja Anadolu.

- Prošle godine sam pobijedio na Eurosongu i s njim sam dobio trofej. I iako sam neizmjerno zahvalan zajednici oko ovog takmičenja i svemu što me je ovo iskustvo naučilo i kao osobu i kao umjetnika, danas više ne osjećam da ovaj trofej pripada mojoj polici - objavio je na Instagramu.

Kritikovao je "jaz" između principa Eurosonga i postupaka EBU-a.

- Eurosong kaže da se zalaže za jedinstvo, inkluziju i dostojanstvo za sve. Te vrijednosti su učinile ovo takmičenje značajnim za mene - rekao je pjevač i dodao:

- Ali kontinuirano učešće Izraela, tokom onoga što je Nezavisna međunarodna istražna komisija UN-a zaključila kao genocid, pokazuje jasan sukob između tih ideala i odluka koje je donio EBU.

Naglašavajući da ovaj stav ne cilja pojedinačne izvođače, Nemo je dodao da je "takmičenje više puta korišteno za ublažavanje imidža države optužene za teška krivična djela, dok je EBU insistirao da je Eurosong 'nepolitičan'".

- A kada se cijele zemlje povuku zbog ove kontradikcije, trebalo bi biti jasno da nešto duboko nije u redu - rekao je.

Zato je Nemo odlučio vratiti trofej, objašnjavajući: "Šaljem svoj trofej nazad u sjedište EBU-a u Ženevi. Sa zahvalnošću i jasnom porukom: Živite ono što tvrdite."

Pobjednik Eurosonga je zaključio: "Ako vrijednosti koje slavimo na sceni ne žive van scene, onda čak i najljepše pjesme gube svoje značenje. Čekam trenutak kada će se te riječi i djela poklopiti. Do tada, ovaj trofej je vaš."