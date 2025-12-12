Ramiz Selak za "Avaz" otkriva sve detalje svoje privatnosti: Laž je da sam u braku

Sarajevski pjevač Ramiz Selak posljednjih godina postao je prepoznatljivo ime na muzičkoj sceni, a povod za razgovor bila je njegova nova pjesma, ali i sve učestaliji tračevi o njegovom privatnom životu. U otvorenom razgovoru za „Dnevni avaz“ Selak govori o muzici, vrijednostima koje slijedi i istini o glasinama koje godinama kruže.

Na samom početku ističe da je njegova najnovija pjesma, kako kaže, „izabrala njega“, te da se u potpunosti poklapa s njegovim životnim pogledima. Stil života - Pjesma je, siguran sam, izabrala mene, a s obzirom da je to na neki način i moj stil života, odmah sam pristao da je snimim. Vjerujem u ljubav, vjerujem da postoje osobe koje su prave i donose mir, zato takve tekstove i snimam – kazao je Selak. Govoreći o najdubljoj emotivnoj podršci, naglašava da mu najveću snagu daju ljudi koje mu je, kako kaže, sudbina podarila. - Moj lijek za zauvijek su osobe kojima me je Bog počastio rođenjem, a nakon toga i koje je postavio u moj život. To su osobe koje mi donose mir, poštovanje i konstantno daju vjetar u leđa. Puno ljubavi im šaljem i ovu priliku koristim da im kažem da ih mnogo volim – poručuje pjevač. Selak želi da njegove pjesme nadžive vrijeme i poručuje da umjetnost koja traje ne može biti rizična. - Po meni nije rizično jer želim da sve moje pjesme traju i kada ja odem i više ne budem tu. Da ih pjevaju naša djeca, da im ostavimo u amanet nešto lijepo i da im se uvijek da do znanja šta je osnova života – rekao je. Iako priznaje da je put muzike često težak, ponosan je na svoj izbor i karijeru koju gradi bez kompromisa. Zato, dodaje, odbija sve što bi moglo narušiti njegov integritet.

Nadam se da će nova pjesma privući novu ljubav . Instagram Nadam se da će nova pjesma privući novu ljubav . Instagram