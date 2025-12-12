Ramiz Selak za "Avaz" otkriva sve detalje svoje privatnosti: Laž je da sam u braku

Sarajevski pjevač Ramiz Selak posljednjih godina postao je prepoznatljivo ime na muzičkoj sceni, a povod za razgovor bila je njegova nova pjesma, ali i sve učestaliji tračevi o njegovom privatnom životu.
U otvorenom razgovoru za „Dnevni avaz“ Selak govori o muzici, vrijednostima koje slijedi i istini o glasinama koje godinama kruže.
Na samom početku ističe da je njegova najnovija pjesma, kako kaže, „izabrala njega“, te da se u potpunosti poklapa s njegovim životnim pogledima.
Stil života
- Pjesma je, siguran sam, izabrala mene, a s obzirom da je to na neki način i moj stil života, odmah sam pristao da je snimim. Vjerujem u ljubav, vjerujem da postoje osobe koje su prave i donose mir, zato takve tekstove i snimam – kazao je Selak.
Govoreći o najdubljoj emotivnoj podršci, naglašava da mu najveću snagu daju ljudi koje mu je, kako kaže, sudbina podarila.
- Moj lijek za zauvijek su osobe kojima me je Bog počastio rođenjem, a nakon toga i koje je postavio u moj život. To su osobe koje mi donose mir, poštovanje i konstantno daju vjetar u leđa. Puno ljubavi im šaljem i ovu priliku koristim da im kažem da ih mnogo volim – poručuje pjevač.
Selak želi da njegove pjesme nadžive vrijeme i poručuje da umjetnost koja traje ne može biti rizična.
- Po meni nije rizično jer želim da sve moje pjesme traju i kada ja odem i više ne budem tu. Da ih pjevaju naša djeca, da im ostavimo u amanet nešto lijepo i da im se uvijek da do znanja šta je osnova života – rekao je.
Iako priznaje da je put muzike često težak, ponosan je na svoj izbor i karijeru koju gradi bez kompromisa. Zato, dodaje, odbija sve što bi moglo narušiti njegov integritet.
Prava ljubav
U nastavku razgovora dotakli smo se i pitanja ljubavi. S osmijehom kaže da još nije imao sreće, ali se nada da i tu stižu neki ljepši dani.
- Što se tiče ljubavnog plana, bio je neki pokušaj, ali još uvijek bezuspješno. Nadam se da će nova pjesma privući i pravu ljubav – poručuje.
Za kraj je odlučio otvoreno progovoriti o glasinama koje mu godinama smetaju, a koje se tiču njegovog privatnog života.
- U svojoj karijeri koja traje već nekih 11 godina, uvijek sam izbjegavao pričati o privatnom životu, jer smatram da je to nešto moje lično. Ja se bavim muzikom i to uvijek treba da bude u prvom planu. Nažalost, te informacije dolaze do mene već duži period i smatram da je vrijeme da se izjasnim povodom toga. Nisam nikad bio u braku, priče su lažne. Bio sam u normalnim vezama, imao normalne odnose, ali nisam tip koji je ikad živio sa nekom djevojkom ili bio u braku. Nadam se da će to barem malo smiriti tračeve koji su apsolutno neistiniti. I ovo je prva ekskluziva o mom privatnom životu – zaključio je Selak.
Kolegijalnost i prijateljstvo
Posebno se osvrnuo i na saradnju s Aldijanom Tuzlak Bećar, koja je za njega bila prekretnica u vokalnom usavršavanju.
- Za Aldijanu Tuzlak Bećar i njenog Elvisa Bećara imam samo najljepše riječi. Saradnja se stvorila kada sam trebao snimiti pjesmu „Ide nam“ gdje sam došao kod nje na časove kako bih spomenutu pjesmu otpjevao što bolje. Nakon toga se nastavila saradnja i rodilo prijateljstvo. Stvarno sam sretan i zadovoljan što sam sa tom ekipom. Radujem se svemu što nam dolazi – ispričao je Selak.