Publika traži više: Zdravko Čolić otvara još jedan termin u Zetri

Zdravko Čolić oborio je sve rekorde prodaje u Bosni i Hercegovini rasprodavši koncert u Zetri za nepuna dva dana.

Zbog nezapamćenog interesovanja publike i konstantnih poziva, regionalna zvijezda i organizatori, agencija Travel4Fun, otvaraju termin za drugi koncert, koji će se održati 28. marta. Karte za koncert su od ovog momenta u prodaji putem sistema ulaznica.org.

Podsjetimo, emotivni povratak Zdravka Čolića na scenu grada u kojem je ponikao obilježit će ovaj ekskluzivni koncert koji je, bez sumnje, najiščekivaniji muzički događaj. Na sceni će biti i veliki orkestar, koji broji 60 umjetnika, te maestralni dirigent Fedor Vrtačnik.

Veliki simfonijski orkestar, svjetska produkcija i specijalni efekti upotpunit će ovaj muzički spektakl dostojan velikih svjetskih zvijezda.

Organizatori poručuju da i ovoga puta požurite i osigurate na vrijeme svoju ulaznicu.