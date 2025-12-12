Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRVI KONCERT RASPRODAN

Publika traži više: Zdravko Čolić otvara još jedan termin u Zetri

Veliki simfonijski orkestar, svjetska produkcija i specijalni efekti upotpunit će ovaj muzički spektakl

Zdravko Čolić. Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

A. P.

12.12.2025

Zdravko Čolić oborio je sve rekorde prodaje u Bosni i Hercegovini rasprodavši koncert u Zetri za nepuna dva dana. 

Zbog nezapamćenog interesovanja publike i konstantnih poziva, regionalna zvijezda i organizatori, agencija Travel4Fun, otvaraju termin za drugi koncert, koji će se održati 28. marta. Karte za koncert su od ovog momenta u prodaji putem sistema ulaznica.org.

Podsjetimo, emotivni povratak Zdravka Čolića na scenu grada u kojem je ponikao obilježit će ovaj ekskluzivni koncert koji je, bez sumnje, najiščekivaniji muzički događaj. Na sceni će biti i veliki orkestar, koji broji 60 umjetnika, te maestralni dirigent Fedor Vrtačnik.

Veliki simfonijski orkestar, svjetska produkcija i specijalni efekti upotpunit će ovaj muzički spektakl dostojan velikih svjetskih zvijezda.

Organizatori poručuju da i ovoga puta požurite i osigurate na vrijeme svoju ulaznicu.

# ZDRAVKO ČOLIĆ
# KONCERT
# ZETRA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.