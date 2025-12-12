Džoni Štulić se vratio: Frontmen Azre ponovo objavljuje muziku

Branimir Džoni Štulić, kulturna i muzička ikona bivše Jugoslavije, autor, pjevač, gitarista i buntovni pjesnik, čije su riječi i melodije obilježile cijelu jednu generaciju, ponovo je u centru pažnje. Osnivač i frontmen legendarnog zagrebačkog rok-benda Azra, jednog od najutjecajnijih sastava novog vala 1980-ih godina, vratio se na digitalnu scenu. Poslije perioda tišine i relativno povučenog života u inostranstvu, Džoni ponovo objavljuje muziku na svom Youtube kanalu, uključujući remake poznatog hita "Bez mene" i druge numere.

Ovo je za mnoge fanove veliki trenutak, jer Štulićevo pojavljivanje na Youtubeu poslije dužeg vremena ponovo donosi njegovu kreativnost i glas široj publici koja ga je oduvijek voljela. Veliki povratak rokera kojeg je voljela Jugoslavija i poznatog pjesnika sada ponovo živi i diše kroz digitalnu scenu. Nova verzija velikog hita "Bez mene" izazvala je pravu euforiju i pozitivne reakcije fanova koji su oduševljeno dočekali njegov povratak.

Azra: Simbol nove generacije

Sa svojom jedinstvenom energijom i tekstovima koji spajaju poeziju i rock, Štulić je kroz Azru stvarao pjesme koje su postale dio kolektivne memorije i simboli tadašnje mlade generacije. Njegov autorski rad i danas se cijeni kao jedna od najvažnijih prekretnica na rok sceni tadašnje Jugoslavije.

Džoni je rođen 11. aprila 1953. u Skoplju, u tadašnjoj Jugoslaviji. Počeo je sa sviranjem gitare i pisanjem pjesama još kao mlad, kombinujući utjecaje Bitlsa, narodnih melodija i vlastitog izraza.

Azra je objavila niz albuma tokom 1980-ih koji su postali evergrin klasici. Štulićevi tekstovi su često nosili i društvenu refleksiju, što ga je još više izdvojilo kao glas vremena.

Život u Holandiji i utjecaj na mlade

Poslije raspada grupe, Džoni se preselio u Holandiju, gdje živi već decenijama, i nastavio s muzičkim radom, ali uglavnom van očiju javnosti.

Iako često povučen i nezavisan, ostao je simbol kreativnosti i autentičnosti, utjecajan i cijenjen i među mlađim generacijama, piše Telegraf. Njegov digitalni povratak pokazuje da Štulićeva muzika i dalje ima snažan rezon i da je neprolazni dio regionalne kulturne baštine.