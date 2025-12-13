Pjevačica Ružica Ruža Efendić: Uzor mi je majka

Ime i prezime: Ružica Ruža Efendić.
Datum i mjesto rođenja: 12. mart 1974., Šabac.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Turistički vodič.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Muzika, tj. pjevanje.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.
Najdraža pjesma: „Kad si disala za mene“, Halid Bešlić.
Šta gledate na televiziji: Filmove.
Šta Vas nervira: Kašnjenje.
Najdraži grad: Istanbul.
Najbolji poklon koji ste dobili: Knjiga od sina.
Čega se plašite: Samo Boga.
S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom ili sama.
Omiljena društvena mreža: TikTok.
Najdraža boja: Crna.
Ko Vam je uzor: Majka.
Najdraži pisac: Margaret Mičel (Mitchell).
Omiljeni muzičar ili bend: Hotel Kalifornija, Eagles.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Sejda“.
Tim za koji navijate: Samo za reprezentaciju.
Omiljena narodna izreka: „Tiha vodi roni brijeg“.
Koje pitanje najviše mrzite: Gdje ćeš?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Skarlet O'Hara.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Irska.