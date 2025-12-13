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KLUB POZNATIH

Pjevačica Ružica Ruža Efendić: Uzor mi je majka

Najbolji poklon mi je bila knjiga od sina

Efendić: Mrzim pitanje – gdje ćeš?. Instagram

Avaz.ba

13.12.2025

Ime i prezime: Ružica Ruža Efendić.

Datum i mjesto rođenja: 12. mart 1974., Šabac.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Turistički vodič.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Muzika, tj. pjevanje.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.

Najdraža pjesma: „Kad si disala za mene“, Halid Bešlić.

Šta gledate na televiziji: Filmove.

Šta Vas nervira: Kašnjenje.

Najdraži grad: Istanbul.

Najbolji poklon koji ste dobili: Knjiga od sina.

Čega se plašite: Samo Boga.

S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom ili sama.

Omiljena društvena mreža: TikTok.

Najdraža boja: Crna.

Ko Vam je uzor: Majka.

Najdraži pisac: Margaret Mičel (Mitchell).

Omiljeni muzičar ili bend: Hotel Kalifornija, Eagles.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Sejda“.

Tim za koji navijate: Samo za reprezentaciju.

Omiljena narodna izreka: „Tiha vodi roni brijeg“.

Koje pitanje najviše mrzite: Gdje ćeš?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Skarlet O'Hara.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Irska.

# KLUB POZNATIH
# RUŽA EFENDIĆ
# RUŽICA RUŽA EFENDIĆ
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