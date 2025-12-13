Pobjednik Eurosonga 1994. želi vratiti trofej zbog učešća Izraela

Irski pjevač Čarli MekGetigan (Charlie McGettigan), koji je zajedno s Polom Heringtonom (Paul Harrington) osvojio Eurosong 1994. godine, odlučio je vratiti svoj trofej u znak protesta protiv učešća Izraela u ovom prestižnom muzičkom takmičenju.

Ovaj simbolični potez MekGetigan je poduzeo kako bi izrazio podršku prošlogodišnjem pobjedniku Eurosonga, švicarskom pjevaču Nemo, koji je također odlučio vratiti svoj trofej zbog učešća Izraela na Eurosongu 2026. godine.

MekGetigan je putem videa objavljenog na društvenim mrežama izjavio da planira poslati svoj trofej Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), koja organizuje Eurosong. Istakao je da ga je Nemo kontaktirao online kako bi mu objasnio odluku o vraćanju trofeja za 2024. godinu.