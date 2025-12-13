Pobjednik Eurosonga 1994. želi vratiti trofej zbog učešća Izraela

Irski pjevač Čarli MekGetigan (Charlie McGettigan), koji je zajedno s Polom Heringtonom (Paul Harrington) osvojio Eurosong 1994. godine, odlučio je vratiti svoj trofej u znak protesta protiv učešća Izraela u ovom prestižnom muzičkom takmičenju.
Ovaj simbolični potez MekGetigan je poduzeo kako bi izrazio podršku prošlogodišnjem pobjedniku Eurosonga, švicarskom pjevaču Nemo, koji je također odlučio vratiti svoj trofej zbog učešća Izraela na Eurosongu 2026. godine.
MekGetigan je putem videa objavljenog na društvenim mrežama izjavio da planira poslati svoj trofej Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), koja organizuje Eurosong. Istakao je da ga je Nemo kontaktirao online kako bi mu objasnio odluku o vraćanju trofeja za 2024. godinu.
- Izgledali su iskreno i vrlo inteligentno, dobro su izložili svoj stav, i stoga u znak podrške Nemo, želim vratiti svoj trofej EBU-u - rekao je Harrington između ostalog, te dodao je kako, budući da je pobjeda bila 1994. godine, trenutno nije u mogućnosti pronaći originalni trofej.
- Nažalost, naša pobjeda se dogodila 1994. godine i ne mogu pronaći trofej koji smo tada dobili, ali ako ga pronađem, vratit ću i svoj. Hvala što ste me saslušali - kazao je.
Odluka MekGetigana dolazi u kontekstu šire kontroverze oko uključivanja Izraela u Eurosong. Nakon potvrde da će Izrael i dalje učestvovati u takmičenju, emiterske kuće iz pet zemalja: Islanda, Irske, Holandije, Slovenije i Španije – najavile su povlačenje iz takmičenja 2026. godine.