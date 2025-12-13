Nakon dva termina zakazan i treći koncert Zdravka Čolića u Sarajevu: Poznato kada će se održati

Najveća regionalna zvijezda Zdravko Čolić održat će treći koncert 4. aprila naredne godine u Sarajevu, saznaje „Dnevni avaz“.

Prvi koncert bit će održan 27. marta, a drugi 28. marta u dvorani Zetra. Čola je oborio sve rekorde prodaje u Bosni i Hercegovini rasprodavši prvi koncert u Zetri za nepuna dva dana.

Drugi termin koncerta se pojavio nakon ogromnog interesovanja publike.

Zdravko Čolić oborio je sve rekorde rasprodavši i drugi koncert u Zetri, zakazan za 28. mart i to za manje od 24 sata.

Ovaj koncert predstavlja više od muzičke večeri, to je susret s uspomenama, generacijama koje su odrastale uz njegove pjesme i gradom koji je dao jednog od svojih najprepoznatljivijih i najvećih umjetnika.

- Ne propustite priliku da budete dio nezaboravne noći u kojoj će se Sarajevo i Čola ponovo zagrliti – poručili su ranije organizatori.

Inače, Čolić se u Zetru vraća nakon 11 godina.