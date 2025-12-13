Valentino Perutina oduševio region prvim dijelom albuma "Tridesete"

Valentino Perutina prvim dijelom svog novog muzičkog projekta pod nazivom “Tridesete”, na kojem se nalazi pet novih kompozicija, oduševio je publiku širom regiona.

"Dilema", "Moje lane", "Najbolja si", "Bagrenje", "Prelijepa" samo nekoliko dana od objavljivanja pobrale su simpatije i nalaze se u trendingu u Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj.

Tako "Dilema" na YouTubeu nakon nekoliko dana ima više od pola miliona pregleda.