Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PET NOVIH PJESAMA

Valentino Perutina oduševio region prvim dijelom albuma "Tridesete"

Na stvaranju albuma učestvovala su neka od najistaknutijih imena regionalne muzičke scene

Valentino Perutina. Instagram

M. Až.

13.12.2025

Valentino Perutina prvim dijelom svog novog muzičkog projekta pod nazivom “Tridesete”, na kojem se nalazi pet novih kompozicija, oduševio je publiku širom regiona.

"Dilema", "Moje lane", "Najbolja si", "Bagrenje", "Prelijepa" samo nekoliko dana od objavljivanja pobrale su simpatije i nalaze se u trendingu u Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj.

Tako "Dilema" na YouTubeu nakon nekoliko dana ima više od pola miliona pregleda.

https://www.youtube.com/watch?si=M5H1nvxNb5zTPsnD&v=E5eJsulv3ds&feature=youtu.be

- Album predstavlja spoj savremenog pop/folk zvuka i zrelog autorskog izraza, oslikavajući tematski period života kroz prizmu emocija, iskustava i ličnih refleksija.

Na stvaranju albuma učestvovala su neka od najistaknutijih imena regionalne muzičke scene. Autorski tim čine renomirani stručnjaci Dragan Brajović Braja, Jelena Trifunović, Dejan Kostić, Marko Cvetković, Bojan Vasić, Aleksandar Tomić, Rale Ratković, Miodrag Milenković, Branislav Glušac, Saša Dinić, kao i drugi saradnici, doprinoseći kvalitetu produkcije i autentičnosti muzičkog narativa. Drugi dio albuma bit će objavljen u februaru - kaže Valentino.

Vizuelni identitet albuma realizovala je produkcijska kuća "New Era Digital", prepoznata kao jedna od vodećih video produkcija u regiji.

- Kroz savremeni vizuelni koncept, dinamičnu režiju i specifičnu estetiku, vizuelni segment daje projektu dodatnu umjetničku vrijednost i komunikacijsku snagu - kaže Valentino.

Objavljivanje albuma “Tridesete” predstavlja važan profesionalni korak za Valentina, potvrđujući njegovu posvećenost razvoju autentičnog zvuka i saradnji sa vrhunskim kreativnim timovima.

# VALENTINO PERUTINA
# ALBUM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.