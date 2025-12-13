Aleksandra Prijović otkrila koje joj je omiljeno jelo

Članovi porodice Živojinović poznati su kao veliki hedonisti, a sklonost prema dobroj hrani prenijeli su i na Aleksandru Prijović. Popularna pjevačica ranije je govorila o jelima koja su joj među omiljenima, ističući da ih rado vidi i na meniju restorana koji je pokrenula s porodicom.

- Kada planiramo putovanja, često se vodimo time gdje i šta možemo jesti. Kada su pravili jelovnik, Filip mi je nabrajao nekoliko jela zbog kojih bih sada otputovala samo da ih jedem i odmah se vratim - ispričala je Aleksandra.

Ipak, priznaje da se jedno jelo posebno izdvaja.

- Pekinška patka je nešto što smo stalno jeli kada god bismo putovali. Sada je jedem gotovo svaki dan, jer sam je dugo željno iščekivala - kazala je svojevremeno u razgovoru za Grand.