Aca Lukas objavio snimak: "Milorade, evo tvojih prijatelja s Naserom Orićem, đu*re jedno, napadaš Srbiju"

Srbijanski folk pjevač Aca Lukas uputio je oštre i uvredljive poruke Miloradu Dodiku, predsjedniku SNSD-a, nastavivši javnu polemiku koja traje već sedmicama. Sukob između dvojice javnih ličnosti intenziviran je nakon što je Lukasu, kako je ranije saopćeno, zabranjeno održavanje nastupa na Jahorini, u Banjoj Luci i Nevesinju.
Zabrana je uslijedila nakon što se u javnosti pojavila fotografija na kojoj je Lukas u društvu komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića. Od tada se, prema pisanju medija, razmjenjuju međusobne optužbe i uvrede na relaciji Dodik – Lukas.
Lukas je danas objavio novi video-snimak u kojem je Dodiku postavio pitanje o drugim osobama koje su, kako tvrdi, bile u društvu Nasera Orića, a bliske su SNSD-u.
"Je li, veliki Srbine po potrebi, možeš li nam objasniti ko su ovi ljudi na snimku? Ja ću ti reći – to su tvoji prijatelji s Naserom Orićem. Šta ćeš raditi s ovim čovjekom? Hoćeš li ga hapsiti zato što ne pjeva? Hoštapleru, prevarantu. Evo vam, narode, gospodin Milorad Dodik, sve će vam objasniti ako ga pitate ko je na ovom snimku, ko je na slici iza njega. Đubre jedno. Napadaš mene, napadaš Srbiju. Pi*ko jedna", poručio je Lukas u objavljenom videu.