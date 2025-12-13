Aca Lukas objavio snimak: "Milorade, evo tvojih prijatelja s Naserom Orićem, đu*re jedno, napadaš Srbiju"

Srbijanski folk pjevač Aca Lukas uputio je oštre i uvredljive poruke Miloradu Dodiku, predsjedniku SNSD-a, nastavivši javnu polemiku koja traje već sedmicama. Sukob između dvojice javnih ličnosti intenziviran je nakon što je Lukasu, kako je ranije saopćeno, zabranjeno održavanje nastupa na Jahorini, u Banjoj Luci i Nevesinju.

Zabrana je uslijedila nakon što se u javnosti pojavila fotografija na kojoj je Lukas u društvu komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića. Od tada se, prema pisanju medija, razmjenjuju međusobne optužbe i uvrede na relaciji Dodik – Lukas.

Lukas je danas objavio novi video-snimak u kojem je Dodiku postavio pitanje o drugim osobama koje su, kako tvrdi, bile u društvu Nasera Orića, a bliske su SNSD-u.