Kako je Sarajevo izgubilo novogodišnji sjaj: Od Merlina i Čole do propalih tendera

Sarajevo je godinama gradilo reputaciju regionalnog novogodišnjeg centra. Nakon godina skromnih dočeka Nove godine, prva velika promjena desila u vrijeme gradonačelničkog mandata Abdulaha Skake, koji je odlučio odriješiti kesu i organizovati doček kakav dolikuje glavnom gradu BiH. Veliki spektakl održan je na dočeku nove 2017. godine u koju nas je uveo Dino Merlin, nesumnjivo najveća bh. i regionalna zvijezda. Poslije njega, redale su se zvijezda: Zdravko Čolić, Hari Mata Hari, Željko Joksimović... Koncerti organizirani uz sjajnu produkciju. Velike posjete Merlinov koncert na Trgu BiH, uz vrhunsku produkciju i atmosferu koja je, prema ocjenama organizatora, bila „nevjerovatna i jedinstvena“, okupio je gotovo 100.000 ljudi. Čolin trosatni nastup privukao je više od 80.000 posjetilaca i ponovo potvrdio Sarajevo kao mjesto na kojem doček Nove godine nije samo muzički događaj nego i simbol gradskog identiteta.

Zdravko Čolić . Damir Spehar/PIXSELL Zdravko Čolić . Damir Spehar/PIXSELL

Slika je bila bitno drugačija nakon kovida i promjene vlasti u Sarajevu. Iako je budžet bio bitno povećan (ove godine on premašuje 700.000 KM, a približna cifra se vrtjela i prethodnih godina), Sarajevo su u Novu godinu uvodili „Dubioza kolektiv“ uz vrlo lošu produkciju i raštimanu svirku, zatim bendovi koji su bili dijelom New Primitivesa osamdesetih, a na koje su mnogi u međuvremenu zaboravili, te nešto atraktivnija Severina, koja nas je uvela u ovu godinu. Potpuni kolaps Ove godine proces je doživio potpuni kolaps. Tender za organizaciju dočeka Nove godine pao je tri puta, četvrti je raspisan u zadnji čas, da bi u petak, svega tri sedmice do Nove godine, ugovor vrijedan 700.000 KM bio dodijeljen firmi „Prorent“ iz Laktaša, i to putem pregovaračkog postupka, bez klasične konkurencije.